شاهد.. تراجع حدة العاصفة نورو الإستوائية بشمال شرق تايلاند

عرضت فضائية يورو نيوز لقطات توضح حجم ومستوى الخراب الذي تسببت فيه عاصفة نورو الإستوائية التي ضربت تايلاند خلال الساعات الماضية.

وأوضح التقرير المصور أن وطأة عاصفة نورو الإستوائية خفت بمنطقة موانغ في مقاطعة تشايافوم شمال شرق تايلاند.

وأفادت تقارير إعلامية، أن خلية الضغط المنخفض، التي تفاقمت بفعل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الشديدة فوق بحر أندامان وخليج تايلاند، تسببت في هطول أمطار غزيرة في 24 مقاطعة، بما في ذلك محيط العاصمة بانكوك وقد نجم عن ذلك فيضانات مفاجئة عند سفح الجبال في المجاري المائية.

ومن المتوقع حدوث أمواج عاتية ورياح قوية على بحر أندامان والخليج حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار في مناطق العاصفة.

وقد وجهت مصالح الأرصاد الجوية تحذيرا للسفن الصغيرة بعدم مغادرة الميناء حتى يوم الأحد.