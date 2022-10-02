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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الجارديان": تجمع حشود المحتجين بساحة فيكتوريا اعتراضا على سياسة الحكومة البريطانية

صدى البلد

كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم /الأحد/ عن تجمع حشد غفير من المحتجين البريطانيين داخل ساحة فيكتوريا بمدينة برمنجهام اعتراضا على سياسة الحكومة البريطانية و ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المحتجين تجمعوا بساحة فيكتوريا ليكونوا على مقربة من مكان انعقاد اجتماع حزب المحافظين البريطاني، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية تسيطر على غضب المحتجين خاصة فور مرور وزير الأعمال البريطاني جاكوب ريس موج لحضوره الاجتماع.
وبدوره قال رئيس نقابة السكك الحديدية البريطانية ميك لينش، إن "ارتفاع تكلفة المعيشة يعني أننا لدينا أشخاص بدخل معقول يواجهون التشرد في المستقبل".. معربا عن مخاوفه من أن يصبح مجتمعهم فقيرا، قائلا "ترى من حولك رجالا ونساء يائسين من ارتفاع التكاليف المعيشية" 
وأضاف رئيس نقابة السكك الحديدية البريطانية "يجب إيقاف الحكومة لأن لديهم أجندة لم يصوت لها أحد في هذا البلد".
وتواجه المملكة المتحدة منذ أمس السبت موجه من الاحتجاجات على سياسة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، حيث اندلعت أمس السبت عشرات المسيرات المخطط لها من مدينة بليموث الواقعة جنوب غرب البلاد إلى أبردين شمال شرق المملكة المتحدة بالتزامن مع دخول سعر الطاقة بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني حيز التنفيذ.
وضمان الحكومة البريطانية لسعر الطاقة البالغ 150 مليار جنيه إسترليني حيز التنفيذ من شأنه أن يسمح بوصول متوسط فواتير الأسرة إلى 2500 جنيه إسترليني سنويا ارتفاعا من 1971 جنيها إسترلينيا.

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