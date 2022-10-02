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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

لا يعرف الكثير من المصريين أن أسعار البنزين رغم رفع الدعم عنها قبل سنوات، إلا أن أسعار  البنزين الحالية وقرار تسعيرها يشمل البعد الإجتماعي بشكل أو بأخر ومن ثم فأنه أحيانا أسعار البنزين في مصر سيكون عليها بعض التدعيمات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أسعار البنزين والسولار الحالية التي تسجل 10.75 بنزين 95 و7.25 السولار لكل لتر، فأن أسعارهم بحسب سعر الصرف والأسعار العالمية للنفط فأن تسجل 15.5 جنيه لتر السولار و12.5 لتر البنزين حسب تصريحات منسوبة لـ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الدكتور مدحت يوسف.

موعد الإعلان عن أسعار البنزين والمحروقات وتوقعات لجنة التسعير

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ويترقب المصريون خلال الأيام وربما الساعات المقبلة، صدور قرار جديد بشأن أسعار البنزين بدءا من أول أكتوبر على أن تستمر أسعار البنزين المعلنة حتى نهاية العام الجاري 2022.  

سعر البنزين الجديد 

ويتحدد سعر البنزين في مصر كل أربع أشهر، مطلع يناير ثم أبريل يليهم يوليو، وأخر تسعير لـ سعر البنزين في مصر يكون بداية أكتوبر، وكما هو متعارف فأن سعر البنزين يحدد بناءا على معطيات ثابتة كل ربع عام، والمعطيات التي تتحدد عليها أسعار البنزين هي، أولها سعر النفط عالميا، وثانيها هو سعر الدولار محليا، وأخرهم حجم الإنتاج والإستهلاك والتكلفة المحلية للمنتجات المستخرجة من أرض مصر. 

موعد الإعلان عن أسعار البنزين والمحروقات 

وعن موعد الإعلان عن أسعار البنزين والمحروقات علم صدى البلد من مصادر داخل أروقة وزارة البترول، أن اللجنة المنوطة بمراجعة أسعار البنزين والمحروقات بدأت في بدأت في الانعقاد وإجراء العملية الحسابية الخاصة بـ سعر البنزين الجديد.

على أن تبت اللجنة في قرارها بشكل عاجل، ورفع التوصية خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يصدر مجلس الوزراء قراره في غصون أيام ومن المحتمل أن يكون الإعلان مساء الأربعاء المقبل ليطبق التسعير صباح الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير بعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة بنهاية الأسبوع الجاري المنتهي الأربعاء نظرا لاعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية بسبب انتصارات السادس من أكتوبر، على أن يكون القرار إجراء أي تغيير في سعر البنزين والسولار والمازوت، سواء بالخفض أو الرفع، أو الإعلان عن تثبيت أسعار البنزين والمحروقات بذات أسعارها مجددا. 

توقعات سعر البنزين الجديد 

يعلم الجميع أن العنصر الأهم في تحديد سعر البنزين في مصر هو سعر برميل النفط، وخلال الآونة الحالية تزف الأسعار العالمية للنفط أخبارا سارة للمصريين وغيرهم، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل كبير “إلا أن سعر البنزين مبني على متوسط الأسعار خلال 3 أشهر منقضية”، ولكن الأمر له مؤشر إيجابي جدا.

وسجل سعر خام برنت اليوم 85 دولارًالكل برميل، وكانت أسعار النفط خلال التسعير الأخير وتحديدا حتى مطلع يوليو الماضي، في حدود 110 دولار لكل برميل، الأمر الذي يشر أنه الدولة لم تتكلف أي أعباء زائدة عن التسعير الأخير في سعر البنزين، بل على العكس تراجعت الأسعار خلال فترة تقييم التسعير. 

أما العنصر الثاني الهام والمحدد لـ أسعار البنزين في مصر هو سعر صرف  الدولار، وذلك لاستيراد نسبة من الإستهلاك من الخارج بالعملة الصعبة، تقدر بحوالي ربع استهلاك المصريين من البنزين بأنواعه المختلفة.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي 19.51جنيه للشراء و 19.58جنيه للبيع، وبحسب ذات البنك خلال مطلع يوليو، بداية إحتساب قيمة الربع الحالي كانت 18.77 بيع و18.85 بيع.

الأمر الذي لا يصب في صالح المصريين في ذلك الشق، نظرا لأن أي ارتفاع في سعر الصرف يكلف خزينة الدولة رقم أكبر بالجنيه، كما أن هناك مؤشرات وتوقعات كثيرة بخصوص سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، إلا أن التراجع الكبير في سعر النفط أكبر من حجم الزيادة في سعر الدولار محليا، الأمر الي يشير بقرار يسعد المصريين خلال الساعات الآتية.  

أسعار البنزين اليوم في مصر 2022   

ويستعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم، والتي جاءت كالآتي:
أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيه
بنزين 95: 9 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه 


أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019  

بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه


أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020 

بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه


أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه


أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه


أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020 

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه


أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021  

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه


أسعار  البنزين والسولار 23 ابريل 2021 

6,50 جنيه للتر البنزين 80
7.75 جنيه للتر البنزين 92
8.75 جنيه للتر البنزين 95


أسعار البنزين والسولار يوليو 2021  

6,75 جنيه للتر البنزين 80
8 جنيه للتر البنزين 92
9 جنيه للتر البنزين 95

 
سعر البنزين أكتوبر 2021 

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه 

 
سعر البنزين يناير 2022   

سعر بنزين 80  بسعر   7.25 جنيه للتر.
سعر بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر.
سعر بنزين 90 بسعر 9.50 جنيه للتر.
سعر السولار 6.75 جنيه للتر . 


اسعار البنزين أبريل 2022 

سعر بنزين 80  بسعر (   7.50) بعد أن كان  7.25 جنيه للتر.
سعر بنزين 92 بسعر (   8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.
سعر بنزين 90 بسعر (   9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.
سعر السولار  ( 6.75  ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر.


سعر البنزين يوليو 2022  

سعر البنزين ٩٥  /   ١٠.٧٥ جنيه بدلاً من   ٩.٧٥  جنيه
سعر البنزين ٩٢    / ٩.٢٥ جنيه  بدلاً من   ٨.٧٥ جنيه
سعر البنزين ٨٠   /   ٨.٠٠  جنيه بدلاً من   ٧.٥٠   جنيه
سعر السولار     /    ٧.٢٥ جنيه  بدلاً من   ٦.٧٥  جنيه 

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