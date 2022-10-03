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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالته.. تفاصيل مشروع لتعديل قانون الأسلحة والذخائر

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع القانون على أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

جاء ذلك ضمن 11 مشروع قانون أحالها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى اللجان المختصة، والتي جاءت كالتالي:

- مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، ويهدف للنزول بسن استخارج بطاقة الرقم القومي إلى 15 سنة بدلا من 16 سنة.

- مشروع بتعديل قانون تنظيم الاتصالات الصادر.
- مشروع بتعديل قانون نظام هيئة قناة السويس.

- مشروع قانون بشأن الجنسية المصرية.

- مشروع قانون بشأن الأسلحة والذخائر.

- مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

- مشروع قانون مُقدم بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

مشروع قانون بإنشاء أكاديمية الشرطة، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 5/3/2020 في ذات الشأن ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 22/1/2022 في ذات الشأن

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 ، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة).

ورفع المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة،  أمس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

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