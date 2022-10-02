وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، مشيرا إلى أن أوكرانيا أدهشت العالم من حيث قدرتها على صد الهجوم والتزامها بالدفاع عن ديمقراطيتها.

وقال أوستين - في حوار مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أذاعته اليوم /الأحد/ - "إن القوات الأوكرانية قامت بعمل رائع حتى الآن، وتمكنت من الانتصار في معركة كييف، وأبلت بلاء حسنا في منطقة خاركيف، ونجحت في استغلال الفرص"، مشيرا إلى أنه بالرغم من تباطؤ القتال في منطقة خيرسون، إلا أن أوكرانيا تحرز تقدما.

وحول الاستفتاءات الروسية لضم مناطق أوكرانية، وصف أوستين هذه الاستفتاءات بـ"الزائفة"، قائلا "إن الولايات المتحدة ومعظم المجتمع الدولي لن يحترم أي ضم غير قانوني للأراضي الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه يتحدث بشكل روتيني مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لبحث الوضع على الأرض واحتياجات الجيش الأوكراني خلال الفترة المقبلة، وأن القوات الأوكرانية تمتلك إمكانيات عالية ويمكنها قصف أهداف في كل موقع بالأراضي الأوكرانية.

وحول التهديدات النووية الصادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصريحاته التي أكد فيها أنه بعد ضم المناطق الأربع الأوكرانية لروسيا فستكون هذه الأراضي روسية وبالتالي فإنه سيدافع عنها بكل الوسائل الممكنة، وذلك في إشارة إلى استخدام الأسلحة النووية، قال أوستين "هذه تصريحات غير مسئولة، وعادة لا نتوقع سماع هذا النوع من التهديدات من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات".

وأضاف "نتوقع أن يواصل الأوكرانيون المضي قدما ومحاولة استعادة كل الأراضي داخل حدودهم السيادية، وسنواصل دعمهم في جهودهم".