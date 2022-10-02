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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوستا-2.. فيروس روسي مرعب يشعل شرارة الوباء القادم

فيروس خوستا-2
فيروس خوستا-2

 جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” لم تنته، وتظهر علامات على البقاء لفترة طويلة.

و في الوقت الذي يكافح فيه السياسيون والسلطات الصحية مع كيفية الاستمرار في معالجة الوباء الحالي، فإن العلماء يتوقعون بالفعل الوباء التالي. إنهم يجوبون الكوكب بحثا عن الفيروسات الحيوانية التي يمكن أن تقفز إلى السكان البشريين وتسبب أمراضا خطيرة على نطاق عالمي.

في عام 2020، جمع فريق من العلماء الروس عددا قليلا من خفافيش حدوة الحصان في حديقة سوتشي الوطنية في جنوب روسيا. حدد الروس، في تلك الخفافيش، فيروسا جديدا أطلقوا عليه اسم خوستا-2

ويبدو أن الفيروس لديه الكثير من القواسم المشتركة مع فيروس كورونا.

وبعد عامين، اختبر فريق منفصل، يضم علماء من جامعة ولاية واشنطن وجامعة تولين، “خوستا-2” جنبا إلى جنب مع فيروس آخر من الخفافيش الروسية المكتشفة حديثا، على أمل تحديد ما إذا كانت قادرة على إصابة الناس. وإذا كان الأمر كذلك ، ما إذا كانت أجسامنا المضادة لديها أي فرصة لإيقافها.

النتائج الأولية، التي وصفها الفريق في دراسة جديدة تمت مراجعتها من قبل الأقران والتي ظهرت الأسبوع الماضي في المجلة العلمية PLOS Pathogens، مثيرة للقلق. لم يبدو فيروس الخفافيش الثاني معديا. لكن خوستا-2، من ناحية أخرى، أحب الخلايا البشرية.

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وكتب العلماء: "لقد اختبرنا مدى جودة بروتينات سبايك من فيروسات الخفافيش هذه في إصابة الخلايا البشرية في ظل ظروف مختلفة. وجدنا أن الارتفاع من الفيروس خوستا-2 يمكن أن يصيب الخلايا، على غرار مسببات الأمراض البشرية باستخدام نفس آليات الدخول."

ومما يثير القلق بنفس القدر، أثبت خوستا-2 "مقاومته للتحييد بواسطة المصل من الأفراد الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا”. 

وبعبارة أخرى، فإن دفاعات أجسامنا ضد فيروس كورونا قد لا تحمينا من مرض افتراضي يسببه خوستا 2.

والآثار المترتبة على ذلك واضحة. سنحتاج إلى أجسام مضادة أفضل للتغلب على خوستا-2، حيث قال علماء: "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على الحاجة الملحة لمواصلة تطوير وسائل حماية جديدة وأوسع نطاقا ... اللقاحات".

ومثل فيروس كورونا ومئات الفيروسات الأخرى التي تسمى “ساربيكو فيروس”، يستخدم خوستا-2 هذا البروتين على شكل سنبلة على سطحه للاستيلاء على خلايا المضيف وإصابتها. لكن الغالبية العظمى من الفيروسات الساربيكو يمكن أن تصيب فقط الأنواع التي هي مضيفاتها المعتادة. الخفافيش ، عادة.

ما يجعل خوستا-2 مميزا هو أنه، مثل فيروس كورونا، يمكن أن يصيب الناس أيضا في ظروف المختبر، على الأقل.

ما يجعل خوستا-2 مخيفا بشكل خاص هو أنه يبدو أنه يتجاهل الأجسام المضادة التي تعمل حاليا ضد فيروس كورونا.


وقال الدكتو جيمس لولر، من المركز الطبي بجامعة نبراسكا، "كلما قمنا بتعطيل النظم الإيكولوجية والسماح بخلط جديد بين الأنواع والفيروسات، كلما قمنا بتدوير عجلة الروليت في الطبيعة."

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