الأولى من فئتها .. تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة |صور

كشفت شركة تاتا العالمية عن نسختها الكهربائية الاولى داخل السوق الهندي، وهي السيارة التي تحمل اللقب "تياجو"، وتقدم تلك النسخة بمظهر خارجي أنيق، ينتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية.

تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة

ويمكن للسيارة تيجو الكهربائية أن تقطع مسافة 255 كيلومتر للشحنة الواحدة، على الرغم من الحجم الصغير للبطارية المستخدمة، حيث تستخدم السيارة بطارية بسعة 19.2 كيلو وات في الساعة، بالإضافة إلى خيارات اخرى تتعلق ببطارية سعة 24 كيلو وات/ساعة.

تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة

وتستطيع النسخة ذات البطارية الأكبر سعة XZ + Tech LUX، أن تحقق مدى سير يقدر بـ 315 كيلومتر، بينما تأتي النسختين بشاحن يعتمد على التيار المتردد، 3.3 كيلو وات أو خيار آخر 7.2 كيلو وات.

تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة

تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة

تمتلك السيارة تاتا تياجو الكهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى مكيف للهواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، و مقصورة داخلية رحبة.

تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة

ودعمت السيارة تاتا تياجو الكهربائية بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق، مع سبويلر خلفي نحيف اعلى ناحية الزجاج الخلفي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية بلون مختلف عن طلاء السيارة الخارجي.

تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة

كما تظهر السيارة تاتا تياجو الكهربائية بمصابيح أمامية حادة، مع مصابيح للضباب تزين جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى سقف يماثل اللون الخاص بغطاء المرايات الجانبية، مع مخرج للشاحن بالناحية الجانبية الخلفية للسيارة.

ويذكر أن السيارة تاتا تياجو الكهربائية الجديدة التي خصصت للسوق الهندي، تقدم بسعر يبدأ من 10.370 الف دولار.