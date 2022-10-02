تباين أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع..صعود البورصة السعودية وتراجع المصرية

حركة تداول أسواق المال العربية

إرتفاع مؤشر الأسهم السعودية وبورصة مسقط

صعود البورصة الأردنية والمصرية تغلق على تراجع

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

مؤشرا البحرين يقغلان على انخفاص

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام اليوم الأحد ،مستهل تعاملات الأسبوع ، واغلق مؤشر الاسهم السعودية على ارتفاع بينما تراجعت البورصة المصرية .

ونستعرض حركة التداول فى البورصات العربية علما بإن اليوم أجازة رسمية لبورصتى أبوظبي ودبي على أن تستأنف تداولتها غدا الاثنين.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11487 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11487.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والأصيل، وبوان، ودار الأركان، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وجدوى ريت السعودية، وذيب، ومهارة، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93 % و 1.61 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وإعمار، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 19939.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 620 ألف سهم تقاسمتها 2625 صفقة.

القياديات ترتفع بمؤشر مسقط في نهاية تعاملات الأحد

ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4572.82 نقطة، رابحاً 44.48 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، والمؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 0.63 بالمائة، مع صدارة بنك ظفار القيادي للرابحين اليوم بنسبة 4.22 بالمائة، وارتفع بنك مسقط القيادي بنسبة 2.79 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.27 بالمائة، مع ارتفاع الصفاء للأغذية القيادي بنسبة 3.38 بالمائة، وصعد صناعة الكابلات القيادي بنسبة 2.78 بالمائة.

وكان الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.3 بالمائة، مدفوعًا بارتافع عُمانتل القيادي للرابحين بنسبة 2.27 بالمائة، وصعد العنقاء للطاقة القيادي بنسبة 2.27 بالمائة.

وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم إس إم إن باور على المتراجعين اليوم بنسبة 5.88 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 10.98 مليون سهم، مقابل 14.05 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 3.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 3.17 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم الأنشط حجماً وقيمة اليوم، بتداول 1.31 مليون سهم، بقيمة 770.67 ألف ريال.

المؤشر الرئيس لبورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

انهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.6 % ليصل عند 8322.5 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 44.7 مليون دينار تونسي أي بنحو 13.7 مليون دولار أمريكي.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.12%، عند مستوى 2486.64 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2013 صفقة.



بورصة مصر تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مستوى 681.3 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت أكثر من مليارَيْ جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43 في المئة ليغلق عند مستوى 9687.36 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 1.47 في المئة مسجلًا 2217.31 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5 في المئة ليصل عند مستوى 3140.5 نقطة.

انخفاض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.16 %

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمة 147.23 نقطة، أي ما نسبته 1.16 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفاً و548.04 نقطة.

وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 73 مليوناً و367 ألفاً و333 سهماً، بقيمة 247 مليوناً و813 ألفاً و 832.289 ريالاً، نتيجة تنفيذ /8435/ صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

تراجع بورصة الكويت

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في ختام تعاملات اليوم الأحد بشكل حاد؛ بضغط من 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية.

انخفض مؤشر السوق الأول 2.69%، وهبط "العام" 2.58%، كما نزل المؤشر الرئيسي 50 بواقع 2.12%، وهبط الرئيسي 2.14% عن مستوى الاربعاء الماضي

بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 53.15 مليون دينار، وزعت على 170.29 مليون سهم، بتنفيذ 12.51 ألف صفقة.

أثر على أداء الجلسة انخفاض 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بنحو 3.83%، بينما ارتفع السلع الاستهلاكية وحيداً بـ 0.07%، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم "تجارة" القائمة الخضراء بـ 13.05%، بينما جاء "ورقية" على رأس التراجعات بـ 14.81%.

وبشأن الأنشط، تصدر "بيتك" المتراجع 4.99% الكميات والسيولة بـ 30.35 مليون سهم، وبقيمة 24.74 مليون دينار.

يشار إلى أن بورصة الكويت، أعلنت عودة الدوام الرسمي كالمعتاد بالبورصة، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022؛ وذلك بعد الانتهاء من العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2022.

3 أسهم تتراجع ببورصة البحرين عند الختام

أنهت بورصة البحرين بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على انخفاض بضغط قطاعى المال والعقارات.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.04 بالمائة، إلى مستوى 1881 مع إقفال الجلسة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.087 مليون سهم، بقيمة 223.352 ألف دينار.

وهبط قطاع المال مع انخفاض سهم بنك السلام 1.11 بالمائة, وجى اف اتش 3.85 بالمائة.

وتراجع قطاع العقارات مع انخفاض سهم عقارات السيف 1.27 بالمائة.