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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبنحبش التعليم.. القصة الكاملة لهروب 5 طلاب من على سور مدرسة بالأقصر

هروب 5 طلاب من على
هروب 5 طلاب من على سور مدرسة بالأقصر

عادت الدراسة إليهم فهاجروها، بدلا من أن ترتسم البسمة على وجوههم، ذرفت أعينهم بالدموع رافضين الذهاب إليها، فرحة الطلاب بقدوم العام الدراسي الجديد لم تقف حائلا بينهم وبين أفكارهم "اللئيمة"، فعجزت أن تمنعهم - في ثانِ يوم دراسي - من البقاء داخل الفصل لتلقي دروسهم، 5 طلاب بمحافظة الأقصر أثاروا غضب الأهالي بعد هروبهم من أعلى سور المدرسة في الساعات الأولى من العام الدراسي الجديد.. ما هي قصتهم؟.

 

هروب 5 طلاب من مدرسة بالأقصر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور هروب الطلاب على الفيس بوك بنوع من السخرية والحزن في آن واحد، وتحسروا على وضع الطلاب في ثانِ أيام الدراسة بمحافظة الأقصر، مطالبين المسئولين بتشديد الرقابة على الطلاب داخل أسوار المدرسة.

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"ياخسارة الهدوم والشنط الجديدة اللى اشتروها أهاليكم".. بهذه الكلمات عبرت أميرة الأمير - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن حسرتها الكبيرة لرؤية هروب 5 طلاب من مدرسة بالأقصر، مضيفة في تعليقها: "اشتروها من تعبهم وعرقهم عشان في الآخر تهربوا من الدراسة.. ربنا يصلح حالكم ويهديكم".

أبوه طافح المرار

بينما دعت آية محمود على الطلاب: "منكم لله".. مضيفة في تعليقها على منشور الطلاب على فيس بوك: "أقسم بالله الواحد أبوه طافح المرار عشان يجيبله لبس المدرسة".

بينما سخر عماد الشريف من منشور هروب 5 طلاب بالأقصر في ثان أيام الدراسة قائلا: "كتر  خيرهم بصراحة من امبارح لغاية النهاردة عملوا مجهود رائع.. كفاية إنهم حضروا ‘مبارح هايبقى إمبارح والنهاردة".

أول تعليق من تعليم الأقصر

وفي السياق ذاته، وصف صبري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، سلوك الطلاب بـ"المؤسف"، معبرا عن غضبه الشديد لمثل هذه التصرفات التي أصبحت منتشرة في العديد من المدراس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال "صبري"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صورة الطلاب الهاربين لم يستطع الاستدلال بها على اي شيء لاسيما اسم المدرسة، مشيرا إلى أنه سوف يوجه بتشديد الرقابة على التلاميذ داخل المدارس، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتغيبين.

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