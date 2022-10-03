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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: عقد اجتماع اليوم بصحة النواب لمناقشة الأجندة التشريعية للجنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع اليوم داخل اللجنة لمناقشة  الأولويات و الأجندة التشريعية وأبرز الموضوعات ومشروعات القوانين الذي سيتم ادراجها على طاولة اللجنة بدور الانعقاد الحالي.

 

وأكمل رضوان في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن أبرز القوانين الذي سيتم مناقشتها وسيكون لها الأولوية هي  قانون نقل الأعضاء والمسئولية الطبية، والشهادة الموحدة للدراسات الإكلينيكية "البورد المصري".

 

ونوه عضو لجنة الشئون الصحية، أن أعمال  انتخابات لجنة الصحة بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثالث أمس انتهت بفوز الدكتور أشرف حاتم، رئيسًا، وكل من النائب  محمد محمد زكي محمد الوحش، وكيل أول، والنائب محمد العماري  وكيل ثانى، والنائب  كريم بدر حلمي رزق الله ، أمين سر.
 

النائب مكرم رضوان لجنة الشؤون الصحية دور الإنعقاد الثالث أشرف حاتم

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