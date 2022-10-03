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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه في القاهرة الجديدة اليوم.. اعرف الأماكن

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه ببعض المناطق اليوم  الاثنين، وذلك استكمالا لأعمال تحويلات خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر واعمال الكباري.

وقال جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إن أعمال التحويلات تستلزم إيقاف ضخ مياه الشرب وذلك من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم .

وسيتم قطع المياه عن المناطق التالية:

( الحى الثاني  - الحى الثالث - الحى الرابع - حى 3/4 - غرب اربيلا - الدبلوماسيين 

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قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة غدا.. تفاصيل ومواعيد

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أوضح جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ،أن أعمال التحويلات سوف تتسبب الأعمال فى ضعف المياه وانقطاع بالادوار العليا بالحى الخامس - الشويفات.

الاتصال على 15100

تابع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة :يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد إحتياجات المواطنين برجاء الاتصال على( 15100) فى حالة احتياج سيارات مياه

المياة القاهرة الجديدة الكباري قطع المياة مياة الشرب

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