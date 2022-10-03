قطع المياه في القاهرة الجديدة اليوم.. اعرف الأماكن

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه ببعض المناطق اليوم الاثنين، وذلك استكمالا لأعمال تحويلات خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر واعمال الكباري.

وقال جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إن أعمال التحويلات تستلزم إيقاف ضخ مياه الشرب وذلك من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم .

وسيتم قطع المياه عن المناطق التالية:

( الحى الثاني - الحى الثالث - الحى الرابع - حى 3/4 - غرب اربيلا - الدبلوماسيين

أوضح جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ،أن أعمال التحويلات سوف تتسبب الأعمال فى ضعف المياه وانقطاع بالادوار العليا بالحى الخامس - الشويفات.

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