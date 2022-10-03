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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو صحة النواب: زيادة الوعي بأهمية العلاج الطبيعي أمر ضروري لأهميته البالغة

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن توجيه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بشأن دراسة تخصيص عيادات للعلاج الطبيعي في مراكز طب الأسرة بالمحافظات، بالتعاون مع نقابة العلاج الطبيعي، لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم، من خلال توفير وقت وجهد الانتقال إلى مراكز العلاج الطبيعي والتي يقدر عددها بـ 400 مركز على مستوى الجمهورية، أمر هام يؤكد أهمية هذه المهنة ونية الدولة في الارتقاء بها .

 

وتابع رضوان في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذا الأمر يأتي في أطار وجود بنية تحتية قوية بشأن الوحدات والمراكز الصحية والعيادات، بالاضافة إلى وجود عدد وافر من الأطباء على قدر عالي من الكفاءة في هذا المجال.

 

ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه يجب زيادة الوعي بأهمية هذا العلاج الطبيعي على مستوى القرى والمراكز، والنظر إلى دوره الكبير بعين الاعتبار، لافتا إلى ان الدول الخارجية تولى العلاج الطبيعي قدر عالى من الاهتمام وايضا والقائمين عليه.

 

واكد النائب مكرم رضوان على أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، والتضييق على منتحلي صفة اطباء العلاج الطبيعي، المنتشرين في القرى والمحافظات بشكل واسع.

 

مجلس النواب وزير الصحة البرلمان الدكتور خالد عبد الغفار العلاج الطبيعي

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