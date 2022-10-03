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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك لتهريب مواد مخدرة من الخارج

محاكمة
محاكمة

تنظر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة تشكيل عصابى يضم 18 متهما، بينهم 6 أتراك الجنسية وشخص الماني الجنسية، لاتهامهم بجلب المواد المخدرة بكميات كبيرة من خارج البلاد إلى الداخل والإتجار فيها، وحيازتهم أسلحة ثقيلة متعددة .

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 وبدأت القضية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي وصلتها معلومات عن نشاط المتهمين في جلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والإتجار بها داخل البلاد، فتم تكوين فريق بحث كبير ضم 12 ضابطا من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم كونوا عصابة وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد، والإتجار بها داخل البلاد، حيث حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا أيضا بقصد الإتجار أقراص تحتوي على جوهرا مخدرا أمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاح ناري مششخن (بندقية ألية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة أخرى، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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