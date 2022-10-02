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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تهنئ نوابها بالفوز برئاسة ووكالة عدد من اللجان

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، بالتهنئة لكل من اللواء أحمد العوضى، لتجديد الثقة به من قبل أعضاء البرلمان وفوزه برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء أحمد يحى الجحش، وكيل لها، كما تقدمت بالتهنئة لفوز النائب نافع عبد الهادي بوكالة لجنة الاقتراحات والشكاوى، والنائبة مارثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب عن عضوية  عدد من نواب الحزب لعدد من اللجان النوعية ومنها لجنة الدفاع والامن القومي بعضوية  النائب عيسى ابو تمر والنائبة منال نصر والنائبة ميرال جلال محمود فهمى الهريدي ولجنة الاقتراحات والشكاوي بعضوية النائب إبراهيم أبو شعيرة، ولجنة الخطة والموازنة بعضوية النائبة مرفت الكسان ولجنة الشئون الأفريقية بعضوية النائبة نيفين حمدى محمد عبدالله ولجنة الصناعة بعضوية النائب مصطفى بدران مهنى مصطفى ولجنة الطاقة والبيئة بعضوية النائبة صفاء جابر ثابت سيد ولجنة الاعلام والثقافة والاثار بعضوية النائبة منى محمد جمال الدين محمد عمر ولجنة النقل والمواصلات بعضوية النائب احمد محمد عبد السلام صديق قورة ولجنة الإسكان بعضوية النائبة رقيه عبد العزيز محمد عبدالمنعم والنائب محمد طارق علي، ولجنة الشباب والرياضة بعضوية النائب محمد عبد السلام عبد الوهاب الحوفي، ولجنة السياحة والطيران المدني بعضوية النائب احمد يوسف احمد ادريس ولجنة التضامن بعضوية النائبة نجوى خلف.

وقد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالتهنئة لجميع أعضاء الهيئة ببداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني مؤكدة على استمرار العمل الجاد باللجان النوعية حيث أنها وقود المجلس لما تشهده من مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين والأدوات الرقابية التى تقدم من النواب للحكومة، متمنية لهم التوفيق فى أداء مهامهم وواجباتهم فى اللجان النوعية.

جدير بالذكر ان حزب حماة الوطن قد جدد الثقة فى النائب أحمد بهاء شلبى و استمراره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وتقدم النائب أحمد بهاء شلبى، بالشكر لرئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال هريدى، وأعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الحزب بجميع محافظات الجمهورية على تجديد الثقة برئاسة الهيئة البرلمانية، مشددا على أهمية العمل الجماعى لتخطي التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.

وأخيرا أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أمس موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بفرض الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى فى سيناء تبدأ من الأثنين الموافق 3 أكتوبر 2022. الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تهنئ نوابها بالفوز برئاسة ووكالة عدد من اللجان وتوعد بمزيد من العمل باللجان النوعية

مجلس النواب الصناعة تكنولوجيا الشباب والرياضة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد العوضى لجنة السياحة والطيران

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