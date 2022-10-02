طلائع الشعب التخصصية بسوهاج تحصد المراكز الأولى بمسابقة التميز الكشفي

حصد طلائع الشعب التخصصية بمراكز الشباب التابعة لإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة التميز الكشفي المُقامة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

وشارك في مسابقة التميز الكشفي بالإسكندرية، جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في 4 مجالات مُختلفة وهي (الأشبال- الكشافة- الزهرات- المرشدات).

المراكز الأولى من نصيب سوهاج

وحصل طلائع الشعب التخصصية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأشبال، كما حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكشافة.

كما حصل فريق الزهرات على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، في المسابقة، وقد حصلت المرشدات على المستوى الثاني على مستوى الجمهورية بالمسابقة بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن سعادته بما حصلت عليه المديرية من مراكز عُليا على مستوى الجمهورية، بفضل شباب وأبناء المحافظة، ومديري الإدارات بسوهاج.