نقيب المستثمرين: دعم القطاع الصناعي على رأس أولويات القيادة السياسية.. فيديو

قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن الصناعة تعد قاطرة التقدم والحضارة والازدهار لأي دولة من الدول.

وأضاف محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "دعم القطاع الصناعي على رأس أولويات القيادة السياسية"، لافتا: "الصناعة هو المخرج الأوحد لخلق فرص عمل وتقوية الاقتصاد".

وأشار محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، : "الصناعة هو المخرج لإعادة الاقتصاد المصري للدرجة التي تسمح له بالاستمرارية والازدهار والنمو بنسب عالية جدا، لذلك لابد من الاهتمام بالصناعة".

