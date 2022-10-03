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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين يهنئ رئيس مجلس النواب والأعضاء ببدء دور الانعقاد الثالث.. ويؤكد: على عاتقنا مسؤوليات رقابية وتشريعية كبيرة

صدى البلد

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المستشار الجليل/ حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب - وأعضاء المجلس ببدء دور الانعقاد الثالث.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية: "سعدت اليوم بصحبة الأخ والصديق المستشار / أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بمتابعة وتفقد إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية".

وتابع: "أهنئ هيئات المكاتب المنتخبين متمنيًا لهم كل النجاح والتوفيق في مهام عملهم خلال دور الانعقاد الثالث وعلى ثقة فيما سيقدموه من عمل جاد ودؤوب لصالح شعبنا العظيم"

وأكد أبو العينين أن مجلس النواب يقع على عاتقه مسئولية تشريعية ورقابية كبيرة خلال دور الانعقاد الثالث وهناك الكثير من الآمال معلقة من المواطنين لمناقشة العديد من الملفات الحيوية والهامة التي تشغل الرأي العام.

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أبو العينين يهنئ رئيس مجلس النواب والأعضاء ببدء دور الانعقاد الثالث.. ويؤكد: على عاتقنا مسؤوليات رقابية وتشريعية كبيرة

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