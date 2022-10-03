جال جادوت وزوجها بشوارع بيفرلي هيلز.. شاهد

تواجدت الممثلة جال جادوت، برفقة زوجها في شوارع بيفرلي هيلز وذلك بعد بطولة فيلم Red Notice وذلك وفقًا لما ذكره موقع الديلي ميل حول الثنائي عبر عدة صور رصدها المصورين لهم معاً في نزهتهم الأخيرة.

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الإنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورايان رينولدز).

فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة، وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

أبطال الفيلم:

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).