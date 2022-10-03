عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيخاف على هيبته.. أستاذ طب نفسي: الرجل المصري لا يوصف بأنه دلوع

الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الرجل المصري لا يوصف بأنه دلوع، معقبا: “الرجل المصري يوصف بأشياء كثيرة مثل جدع وشهم وأنه يحب التحكم والسيطرة”.

txt

أنا آسفة .. لينا شاماميان تعتذر لكل شباب مصر بسبب هذا الرجل

txt

تواصل دعم الرجل المصري.. ياسمين عز تهاجم السيدات بـ 5 تصريحات نارية|شاهد


وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر”، :”الرجل المصري ليس موصوفا بأنه يدلع أن يحب يتدلع”، لافتا: “الرجل المصري حنون لكن بطريقته وليس بالشكل التعبيري الظاهر”.

 

وأشار: “هناك إشكالة عند الرجل المصري بأنه هيبته وصورته وكرامته أمر مهم ويهمه أن يبدوا متحكما مسيطرا، وما بيدلعش عشان بيخاف على هيبته”.

أستاذ طب نفسي بيخاف الرجل المصري دلوع الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بسعر يبدأ من 13 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة في مصر

ترشيحاتنا

3 مزايا سرية لا يعرفها أصحاب هواتف آيفون

الأولى من فئتها .. تاتا تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية الجديدة |صور

وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

عينها اليمني مرصعة بالجواهر..أمريكية تثير الجدل والسبب مؤثر..شاهد

مشهد استفز المسلمين.. مستوطنة إسرائيلية تؤدي رقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

تقسيم الوجبات اهمها.. عادات لحرق السكر في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

الكيلو بـ 700 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية لمحاربة السرطان وأمراض القلب

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ