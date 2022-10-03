بيخاف على هيبته.. أستاذ طب نفسي: الرجل المصري لا يوصف بأنه دلوع

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الرجل المصري لا يوصف بأنه دلوع، معقبا: “الرجل المصري يوصف بأشياء كثيرة مثل جدع وشهم وأنه يحب التحكم والسيطرة”.



وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر”، :”الرجل المصري ليس موصوفا بأنه يدلع أن يحب يتدلع”، لافتا: “الرجل المصري حنون لكن بطريقته وليس بالشكل التعبيري الظاهر”.

وأشار: “هناك إشكالة عند الرجل المصري بأنه هيبته وصورته وكرامته أمر مهم ويهمه أن يبدوا متحكما مسيطرا، وما بيدلعش عشان بيخاف على هيبته”.