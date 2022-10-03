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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

ظهور مميز لمكلارين في سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة ستار ورز | صور

صدى البلد

يعتبر استخدام أماكن العالم الحقيقي داخل أفلام ومسلسلات الخيال العالمي والفانتازيا خاصة التي تدور أحداثها في المستقبل أمرا غير شائع ونادراً ما يحدث، لذلك يعد الظهور المميز لمركز مكلارين التكنولوجي في محطة Coruscant Spaceport المتواجدة داخل عالم الأفلام والمسلسلات الشهيرة Star Wars "حرب النجوم" والتي تدور أحداثها في الفضاء أمراً مميزاً.

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مسلسل Star Wars Andor
مركز مكلارين التكنولوجي

تحتوي الصور على مقارنة بين المواقع والمسلسل الجديد، يعتبر الجدار الزجاجي المنحني هو أبرز أوجه التشابه ، ولكن هناك العديد من أوجه التشابه الأخرى، مثل الأعمدة ذات العناصر السميكة الشبيهة، قام المصممون بتحويل الشرفة الموجودة على يسار صورة مكلارين إلى لوحة عرض الوصول والمغادرة في عالم Star Wars.

 

نفت شركة مكلارين مشاركتها في المسلسل بأي شكل، وقالت أنها تفاجأت بظهور مقرها في مسلسل Star Wars Andor .

مسلسل Star Wars Andor
مركز مكلارين التكنولوجي

حتى لو لم يقم أي شخص من فريق إنتاج Andor بزيارة مركز McLaren Technology لإنشاء هذه المجموعة الفنية من المؤثرات البصرية، فقد توفرت لهم الكثير من الصور كمصدر إلهام، كما يظهر في الصور المرفقة من داخل المبنى.

في عام 2021 ، وقعت شركة ماكلارين صفقة لإعادة تأجير مقرها الرئيسي، ويقال إن الصفقة مع الشركة الأمريكية Global Net Lease قد ضمنت لشركة صناعة السيارات تمويلًا بقيمة 170 مليون جنيه إسترليني، ويُزعم أن مكلارين وافقت على سداد الأموال على مدار 20 عامًا.

 

تتمتع سلسلة Star Wars بتاريخ طويل في استخدام أشياء من العالم الحقيقي كمصدر إلهام للتصاميم في مجرة ​​بعيدة، حيث تُظهر الصور مثالًا آخر من نفس الحلقة من مسلسل Andor.

يعتبر مسلسل Star Wars Andor مقدمة للفيلم الشهيرStar Wars Rogue One ، ويعتبر بطل الرواية الأساسي هو شخصية كاسيان أندور التي أصبحت جزءًا مهمًا من التمرد المتزايد ضد دارث فيدر وإمبراطورية المجرة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في 24 حلقة على مدار موسمين.

ماكلارين مكلارين McLaren McLaren Technology Star Wars Rogue One

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