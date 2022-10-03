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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شوفت ابني في الحلم.. محمد الصاوي يبكي على الهواء ويروى مواقف لأول مرة

محمد الصاوي
محمد الصاوي

حل الفنان محمد الصاوي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن حياته الفنية وتفاصيل دخوله مجال الفن ووفاة ابنه، ومواقفه مع الفنان أحمد بدير وعادل إمام..

 


قبل وفاته بنصف ساعة..محمد الصاوي يكشف عن المكالمة التي جمعته بعلاء ولي الدين
 

تحدث عن الفنان علاء ولي الدين، قائلا:" كنا نستعد لتأسيس فرقة مسرحية، وكنا هنعمل حاجة زى "لورين و هارتى"  ولكنه لم يكتمل، متابعا: بعشق الأستاذ علاء و حضر تخرجى وكان بيكلمنى دايما".

واسترسل: علاء ولي الدين عنده كاريزما ربانيه فى أى عمل يدخله بيأثر في الناس..ولما كان يظهر فى أى برنامج يتكلم عنى و يقول من الناس اللى ساعدتنى".


محمد الصاوي يبكي على الهواء ويكشف تفاصيل رسالته لـ ابنه قبل وفاته


وتحدث الفنان محمد الصاوي، عن لحظة الوفاة قائلا: “إبراهيم ابني كان لسه متخرج من كلية هندسة وكان واخد صاحب ليه يشغله معاه ووقعت الحادثة في ذلك الوقت”.

وأضاف: “بعد الحادثة قولت له دي حسناتك اللي عملتها وأنت في الجنة ورأيت في  الرؤيا أنه كان راكبا سفينة كبيرة جدا وكان يودعنا من السفينة وحاولنا نقرب منه لكنه شاور لنا بأن نتوقف، وكان فيما معناها أنه سيأخذ بأيدينا على الصراط المستقيم”.
 

إنت اللى علمت أخويا التدخين.. محمد الصاوي يتحدث عن أول موقف جمعه بالزعيم
 


تحدث عن الفنان عادل إمام، قائلا:"شاركت مع الأستاذ عادل إمام مجموعة من الأفلام منها زهايمر واللعب مع الكبار، متابعا:" هو بيحبني".

واسترسل: كان أخوه عصام إمام صديقى فى الجامعة والمدرسة وكنا بنذاكر أنا وعصام وبندخن ودخل علينا، متابعا: "بص وقال لى إنت اللى علمت أخويا التدخين، وبصلى جامد كده"
 

لم أبكي..محمد الصاوي يتحدث عن وفاة ابنه وعمرو الليثي يفاجأه بهذا الأمر
 

كشف الفنان محمد الصاوي عن سر بعد وفاة ابنه، قائلا: أثناء تجهيز الجنازة لوفاة ابنى وجدت الأستاذ الراحل ممدوح الليثي واقف بجواري وحضر الجنازة ومراسم الدفن، وكان متأثرا جدا.
 


 

محمد الصاوي أحمد بدير عادل إمام علاء ولي الدين اخبار التوك شو

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