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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حطوا ودنه في التربة.. تفاصيل مروعة عن حادث سفاح دمياط

سفاح دمياط
سفاح دمياط

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا تحت عنوان “جريمة بشعة.. جار يقطع يدي شاب ووالدته أمام المارة في مصر”.

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وأوضح التقرير أن الشارع المصري عاش تفاصيل جريمة بشعة حظيت باهتمام ومتابعة متواصلة من وسائل التواصل الاجتماعي، كان الجاني فيها إبراهيم الخياط والمجني عليه محمد شبانه جيران اختلفا على امتارا قليلة من بناء ليتربص الجاني بالضحية ويقول بقطع يديه بسكين ويستكمل جريمته بقطع يد والدة المجني عليه التي حاولت إنقاذ نجلها.

 

وقالت والدة المجني عليه خلال التقرير: “ولادي حياتي وصحتي وشبابي وما أملك وأنا صابره ولا أرد على أي حد في أي كلمة يقولها”، موضحه: “محمد حالته خطيرة ودماغه رايحه منه من كُتر الضرب، والمجني عليه شق ضهره 45 غرزة، وكل حتة فيه متبهدلة حتى وأذنه لموها من الشارع وحطوها في التربة”.

سفاح دمياط

بأحكام رادعة 

 

وأشار التقرير أن الشرطة نجحت في القبض على الجاني أثناء الهروب، فيما طالب الأهالي والجيران بأحكام رادعة  وسريعة حتى لا تتكرر هذه النوعية من الجرائم.

 

وقال أحد الجيران: “الأسرة بالكامل تحطمت، كيف سيعيشون وكيف سيعوضون عما حدث لهم”، وقال آخر: “لازم اللي غلط يتحاسب حتى لا يكرر نفس الخطأ، لأنه كان اخطأ قبل ذلك وتم التصالح ولم يُعاقب فكرر جريمته”.
 

حطوا ودنه في التربة حادث سفاح دمياط سفاح دمياط تفاصيل جريمة بشعة

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