عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لغز حريق بسفينة حربية أمريكية والجاني مجهول بعد تبرئة المتهم الوحيد.. فيديو

حريق سفينة
حريق سفينة

ينهي حريق في سفينة حربية أمريكية بلغز، حيث وجدت السلطات العسكرية أن المتهم الوحيد في الحريق برئ مما نسب إليه بعدما قدرت الخسائر بنحو 1.2 مليار دولار.


أفاد تقرير مصور لقناة "الغد"، بأن الحريق اندلع في السفينة الحربية بونهوم ريتشارد في صيف 2020، بينما كانت ترسو في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا.


استغرق الأمر 4 أيام من أجل إخماد النيران، وبعد نحو عام وجهت السلطات العسكرية اتهاما إلى المجند رايان مايس بإضرام الحريق عمدا على متن السفينة الحربية الهجومية متعددة المهام من الإنزال البحري إلى إقلاع الطائرات.


كانت الحجة التي يعتمد عليها الادعاء العسكري، هي أن المجند رايان كان يتصرف بدافع من الانتقام لفشله أن يبح جنديا في البحرية الامريكية، لكن القاضي العسكري ديريك باتلر خلص إلى أنه لا توجد أدلة كافية تدين المجند بالتسبب في الحريق الكارثي.


وخلصت السلطات العسكرية أنه كان بالإمكان منع الحريق، حيث أشارت إلى وجود ثغرات في التدريب على مكافحة الحرائق.

سفينة حربية سفينة حربية أمريكية حريق حريق بسفينة حربية بونهوم ريتشارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بينهم طفل.. رد فعل أهالي مطروح بعد العثور على جثث صيادي الصقور.. صور

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. إسرائيلية تستفز مشاعر المسلمين بهذا الفعل المشين..مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات عن البيكيني وإعلان موعد قرعة الدوري

مبنحبش التعليم.. القصة الكاملة لهروب 5 طلاب من على سور مدرسة بالأقصر

شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك.. يغفل عنه كثيرون

خد فلوسها.. فتاة للنيابة: ضحك على امى الارملة بعد 17 يوم خطوبة

أخبار الفن| تصريح جرئ من مادلين طبر عن المثلية الجنسية.. أول تعليق من سماح أنور على عدم شربها المياه

سبب ملابسه.. مذيع نشرة يتعرض لسخرية المشاهدين في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين والساق.. علامات تدل على الإصابة بالقاتل الصامت

كارثة.. احذري تناول البطاطس في تلك الحالة يصيبك بالتسمم

احذر من آلام الظهر.. علامة تنذر بالإصابة بهذا المرض القاتل

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ