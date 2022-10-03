أخبار السيارات| قصور تمشي على 4 عجلات.. أفضل 5 سيارات فارهة في العالم.. ظهور مميز لنسخة سوداء أقوى من الوحش الجديد BMW XM 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تشهد مجموعة عائلة الفئة السابعة من سيارات BMW زيادة جديدة بإضافة نوعين هجينين جديدين يعملان بـ الكهرباء، كما سيتم إجراء تحديثات على أحد طرازات الديزل الموجودة مسبقًا في أوروبا والأسواق المختارة الأخرى حول العالم.

تكتسب السيارات الفارهة شهرة وشعبية كبيرة حول العالم خاصة بين عشاق ومحبي السيارات النادرة والحصرية، حيث تتوفر بتصميم خارجي أنيق ومميز مع مجموعة من أقوى التجهيزات الداخلية الفارهة وأحدث أنظمة الترفيه والتكنولوجيا الموجودة في العالم، بالإضافة لاستخدام أثمن أنواع الجلود النادرة والمعادن الباهظة في انتاجها.

قفزت أسعار السيارة ساوايست DX7 بريم موديل 2023 في السوق المصري بنحو 30 ألف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتصنف كواحدة من أبرز السيارات الرياضية الصينية المطروحة في مصر.

شاركت BMW صور جديدة لواحدة من نسخ Label Red التي سيتم انتاجها من سيارتها الكروس اوفر الجديدة عالية الأداء BMW XM ، والتي سيتم إطلاقها العام المقبل.

مع بداية العام الدراسي الجديد، يبحث الكثير من طلبة الجامعات عن سيارات ملاكي بأسعار معقولة للذهاب للجامعة يومياً وخاصة طلاب الكليات العلمية التي تتطلب حضوراً مكثفاً، والابتعاد عن عناء المواصلات الدائم، ويضم السوق المصري للسيارات باقة مميزة من السيارات المستعملة نستعرض أبرزها في السياق التالي.

شهدت السيارة هيونداي i20 موديل 2022، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري مع مطلع شهر أكتوبر الجاري، قدرت بحوالي 15 ألف جنيه، على جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

تتميز شركة صناعة السيارات تاتا بإنتاجها للسيارات منخفضة التكلفة مقارنة بباقي الشركات، حيث اشتهرت بإنتاجها أرخص سيارة جديدة للبيع، وتواصل شركة صناعة السيارات الهندية الآن تقاليدها التي اشتهرت بفضلها، من خلال إطلاق السيارة الكهربائية الأقل تكلفة في العالم.