عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قصور تمشي على 4 عجلات.. أفضل 5 سيارات فارهة في العالم.. ظهور مميز لنسخة سوداء أقوى من الوحش الجديد BMW XM 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

BMW تضيف 3 إصدارات هجينة جديدة لعائلة الفئة السابعة 2023 | صور

تشهد مجموعة عائلة الفئة السابعة من سيارات BMW زيادة جديدة بإضافة نوعين هجينين جديدين يعملان بـ الكهرباء، كما سيتم إجراء تحديثات على أحد طرازات الديزل الموجودة مسبقًا في أوروبا والأسواق المختارة الأخرى حول العالم.

 

قصور تمشي على 4 عجلات .. أفضل 5 سيارات فارهة في العالم | صور

تكتسب السيارات الفارهة شهرة وشعبية كبيرة حول العالم خاصة بين عشاق ومحبي السيارات النادرة والحصرية، حيث تتوفر بتصميم خارجي أنيق ومميز مع مجموعة من أقوى التجهيزات الداخلية الفارهة وأحدث أنظمة الترفيه والتكنولوجيا الموجودة في العالم، بالإضافة لاستخدام أثمن أنواع الجلود النادرة والمعادن الباهظة في انتاجها. 

 

زيادة 30 ألف جنيه.. أسعار ساوايست DX7 بريم موديل 2023 | تفاصيل

قفزت أسعار السيارة ساوايست DX7 بريم موديل 2023 في السوق المصري بنحو 30 ألف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتصنف كواحدة من أبرز السيارات الرياضية الصينية المطروحة في مصر.

 

ظهور مميز لنسخة سوداء أقوى من الوحش الجديد BMW XM | صور

شاركت BMW صور جديدة لواحدة من نسخ Label Red التي سيتم انتاجها من سيارتها الكروس اوفر الجديدة عالية الأداء BMW XM ، والتي سيتم إطلاقها العام المقبل. 

 

لطلبة الجامعات.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 50 ألف جنيه | صور

مع بداية العام الدراسي الجديد، يبحث الكثير من طلبة الجامعات عن سيارات ملاكي بأسعار معقولة للذهاب للجامعة يومياً وخاصة طلاب الكليات العلمية التي تتطلب حضوراً مكثفاً، والابتعاد عن عناء المواصلات الدائم، ويضم السوق المصري للسيارات باقة مميزة من السيارات المستعملة نستعرض أبرزها في السياق التالي.

 

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار هيونداي i20 الشبابية 2022 في مصر.. صور

شهدت السيارة هيونداي i20 موديل 2022، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري مع مطلع شهر أكتوبر الجاري،  قدرت بحوالي 15 ألف جنيه، على جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

 

أرخص سيارة كهربائية في العالم بمدى 250 كيلومتر | تفاصيل

تتميز شركة صناعة السيارات تاتا بإنتاجها للسيارات منخفضة التكلفة مقارنة بباقي الشركات، حيث اشتهرت بإنتاجها أرخص سيارة جديدة للبيع، وتواصل شركة صناعة السيارات الهندية الآن تقاليدها التي اشتهرت بفضلها، من خلال إطلاق السيارة الكهربائية الأقل تكلفة في العالم.

BMW فارهة ساوايست مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

بينهم طفل.. رد فعل أهالي مطروح بعد العثور على جثث صيادي الصقور.. صور

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|بـ 90 ألف جنيه اركب عربية ألماني.. مواصفات أوبل فيكترا 2003 مصنوعة من الورق المقوى.. مميزات Citroen Oli الكهربائية

أخبار السيارات.. 5 موديلات سيدان زيرو في مصر.. ميلان يحتفل باستلام سيارات جديدة صديقة للبيئة من BMW

أخبار السيارات.. أركب بي أم بـ285 الف جنيه.. سعر BMW X3 موديل 2008 بقوة 118 حصانا.. نيسان كيكس موديل 2023 متوفرة الأن للبيع

أخبار السيارات| أحسن 5 طرازات مستعملة باقة 100 ألف جنيه.. أفضل 5 موديلات رياضية خارقة في العالم 2022

أخبار السيارات| 5 أنواع كروس أوفر في مصر بسعر يبدأ من 580 ألف.. الظهور الأول لعملاق الكروس أوفر لامبورجيني اوروس S موديل 2023

أخبار السيارات|تبدأ من 53 ألف دولار.. BMW Z4 موديل 2023 بتصميم رياضي.. بنتلي بنتايجا الهايبرد موديل 2023..بنطاق أطول وفئات تجهيز لأول مرة

أهمية صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة الاحتباس الحراري.. 5 أنواع SUV زيرو تبدأ من 700 ألف جنيه

أخبار السيارات| لعنة الحرائق تصيب سيارات كيا وهيونداي الكهربائية.. طرح نيسان آريا موديل 2023 بإمكانيات جديدة

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. إسرائيلية تستفز مشاعر المسلمين بهذا الفعل المشين..مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات عن البيكيني وإعلان موعد قرعة الدوري

مبنحبش التعليم.. القصة الكاملة لهروب 5 طلاب من على سور مدرسة بالأقصر

شيء واحد يزيل همومك ويزيد فرحك ويكفر ذنوبك.. يغفل عنه كثيرون

خد فلوسها.. فتاة للنيابة: ضحك على امى الارملة بعد 17 يوم خطوبة

أخبار الفن| تصريح جرئ من مادلين طبر عن المثلية الجنسية.. أول تعليق من سماح أنور على عدم شربها المياه

سبب ملابسه.. مذيع نشرة يتعرض لسخرية المشاهدين في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة ..العين والساق..علامات تدل على القاتل الصامت.. واحذري تناول البطاطس في تلك الحالة

العين والساق.. علامات تدل على الإصابة بالقاتل الصامت

كارثة.. احذري تناول البطاطس في تلك الحالة يصيبك بالتسمم

احذر من آلام الظهر.. علامة تنذر بالإصابة بهذا المرض القاتل

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ