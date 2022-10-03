برلماني يهنئ السيسي بنصر أكتوبر: تحل ذكراه ومصر تخطو بقوة للجمهورية الجديدة

هنأ النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر العظيم، وكذا رجالات وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري والعربي والإسلامي، قائلا إنها ذكرى النصر والفخر والعزة لمصر وللعرب جميعا.

وأضاف محسن في تصريح له اليوم، أن الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر الغالية، تهل على مصر وهى تعيش وطن آمن مستقر، قوي، استطاع مواجهة مشاكله وقضاياه، ويخطو بخطوات واسعة نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تبدأ مرحلة بناء واسعة لا تقل أبدا عن نصر أكتوبر في إسعاد ملايين المصريين وتوفير حياة لائقة وكريمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، انه مهما مرت السنوات والعقود فسيظل نصر أكتوبر، أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث، وبه استردت مصر أرضها الغالية في سيناء وشقت طريقها نحو السلام.

واختتم النائب احمد محسن، قائلا إنه وإذ يهنئ القيادة السياسية بنصر أكتوبر المجيد فإنه يهنئ أبطال القوات المسلحة على كل ما يقدمونه من عطاء وفداء بأرواحهم الغالية من أجل الوطن، وعاشت مصر قوية أبية على الظالمين والفاسدين، ووطن يعيش حياة مدنية كاملة.