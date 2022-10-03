عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يهنئ السيسي بنصر أكتوبر: تحل ذكراه ومصر تخطو بقوة للجمهورية الجديدة

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

هنأ النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر العظيم، وكذا رجالات وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري والعربي والإسلامي، قائلا إنها ذكرى النصر والفخر والعزة لمصر وللعرب جميعا.

وأضاف محسن في تصريح له اليوم، أن الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر الغالية، تهل على مصر وهى تعيش وطن آمن مستقر، قوي، استطاع مواجهة مشاكله وقضاياه، ويخطو بخطوات واسعة نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تبدأ مرحلة بناء واسعة لا تقل أبدا عن نصر أكتوبر في إسعاد ملايين المصريين وتوفير حياة لائقة وكريمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، انه مهما مرت السنوات والعقود فسيظل نصر أكتوبر، أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث، وبه استردت مصر أرضها الغالية في سيناء وشقت طريقها نحو السلام.

واختتم النائب احمد محسن، قائلا إنه وإذ يهنئ القيادة السياسية بنصر أكتوبر المجيد فإنه يهنئ أبطال القوات المسلحة على كل ما يقدمونه من عطاء وفداء بأرواحهم الغالية من أجل الوطن، وعاشت مصر قوية أبية على الظالمين والفاسدين، ووطن يعيش حياة مدنية كاملة.

أكتوبر الرئيس السيسي مجلس الشيوخ التنمية الشاملة القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2022.. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

محمود التهامي ضيف معكم منى الشاذلي الجمعة المقبلة

مصرع تلميذة سقطت من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة

لن تصدق.. فيروس كورونا يصيب الأطفال بمرض خطير ومزمن

الدوما يصادق على معاهدات الضم.. ولافروف يوجه اتهامات لأمريكا

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

طبيب يوضح أهمية الفلفل الحار والبطيخ والشوكولاتة على الرغبة الجنسية

بطولة هداف الأهلي.. قصة مسلسل دوبامين وسر تصدره للتريند

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ