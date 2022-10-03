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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 414 من العاملين بالمنشآت والمصالح الخدمية بالمحلة للتحقيق

رئبس المحلة
رئبس المحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إحالة 414 من العاملين بالمنشآت والمصالح الخدمية بقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعى بمركز المحلة، إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

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وكان رئيس مدينة المحلة، قد تلقى تقريرا من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان مركز المحلة ، بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على الوحدات المحلية والصحية وكذلك المستشفيات ومكاتب الصحة والعديد من المصالح الحكومية الأخرى، للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل ورصد المخالفين.

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وأسفرت أعمال التفتيش، عن رصد ترك عمل وعدم انضباط وظيفي لـ 414 من العاملين بالصحة والتضامن الاجتماعي بقرى مركز المحلة، فأصدر رئيس المدينة قراره المتقدم.

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