انطلاق الملتقى الأول للمؤثرين العرب في الأردن بمشاركة 500 فرد.. فيديو

عرضت فضائية "MBC MASR”، تقريراً عن انطلاق الملتقى الأول للمؤثرين العرب في الأردن بمشاركة 500 مؤثر من الوطن العربي.

وقال نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني:" أنتم هنا لقضية كبرى تستحق جهدكم، و تشكل فرصة لتثبت من جديد، إن صناع المحتوى الجاد، هم الأقدر على إحداث الفرق، بإنجاز المهمة المطلوبة، للترويج للمنتج السياحي، في العالم العربي"

ومن جانبه أضاف الدكتور عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة، قائلاً:" أحنا بنرحب بمثل هذا الملتقى ، اللي بيسلط الضوء، على الأردن ، و تنوع الأردن في كافة الميادين، و التنوع السياحي بيخدم تطلع السائح العربي"

وتابعت فاديا الطويل إعلامية ورائدة اجتماعية:" أحنا كإعلاميين و مأثرين على السوشيال ميديا، المفروض يكون أقل دور بنعمله لبلدنا، أننا نقول زورو الأردن"