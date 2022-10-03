إطلاق أول منصة رقمية في مصر للنقل التشاورى باستخدام وسائل الشحن

تشهد القاهرة اليوم إطلاق أول منصة رقمية للخدمات اللوجستية والنقل التشاركي باستخدام وسائل النقل والشحن المختلفة والمملوكة للغير لتوفيرخدمات افضل, اسهل ,أقل تكلفة وأكثر أمانا للمواطن والشركات.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الشركة المطلقة للتطبيق خلال مؤتمر صحفى: نجاحنا في تشغيل اول تطبيق للنقل التشاورى بالعديد من الدول الافريقية, ويسعدنا أن نعلن اليوم عن بدء تقديم خدمات هذا التطبيق في مصر حيث يخدم التطبيق الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات والمؤسسات الكبري، ويتيح التطبيق للأفراد تحديد مكان استلام وتسليم الشحنة ووصفها ورفع صورها وتحديد الموعد والمكان المناسب له، ويعرض التطبيق عليه جميع وسائل النقل المتاحة وأسعارها، ليختار منها وسيلة النقل المناسبة له وللمنقولات، ويمكنة طلب مساعدين لتحميل وتنزيل الشحنة، ومن ثم يرسل التطبيق طلبة الي السائقين القريبين منه، ومعهم وسيلة النقل المطلوبة ويمكنة متابعة الوسيلة التى تقوم بالنقل عن طريق GPS والتواصل مع السائق عن طريق التطبيق، طوال فترة النقل، ويرسل التطبيق كود سري للمستلم للتأكد منه عند التسليم، ويمكن الدفع نقدا أو بالمحفظة الالكترونية أو ببطاقات الائتمان.

ويتيح التطبيق العديد من الخصائص لأصحاب الأعمال الصغيرة لميكنة العمليات التشغيلية دون الحاجة للربط الاليكتروني مع المنصة، وذلك عن طريق تحميل بيانات الشحنات وتحديد وسيلة النقل المناسبة عن طريق التطبيق ومتابعه وسيلة النقل والتسليمات وتقارير الاداء .