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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمل مع نور الشريف بفيلم ناجي العلي.. وفاة الممثل شوقي متى

شوقي متي
شوقي متي

توفي منذ قليل الممثل اللبناني القدير شوقي متي ، عن عمر يناهز الـ 74 عاماً بعد صراع مع المرض . 

شوقي مني ممثل ومنتج لبنانى ، ومخرج مسرحى وسينمائى ، عمل بين مصر ولبنان ، فى أفلام عديدة ، خاصه أثناء الحرب الأهلية اللبنانية .

وقدم شوقي متي، أكثر من 35 فيلم سينمائي، ثمانية منهم من انتاجه ستة مسرحيات وعشر مسلسلات تلفيزيونية. وشارك في مسلسل عصر الحريم ومسلسل عشرة عبيد صغار وفيلم الممر الأخير و فيلم عودة البطل.

وكان من ابرز مشاركات الفنان الراحل شوقي متي هو فيلم ناجي العلي ، والذى قام ببطولته الفنان نور الشريف ، وتعرض بسبب الى هجوم حاد .

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ناجي العلي :

وكان قد أكد الكاتب الكبير بشير الديك أن الفنان نور الشريف كان صاحب فكرة تقديم عمل سينمائي عن الرسام الفلسطينى ناجي العلي، وقد تحدث معه في  هذا الأمر.

وقال بشير الديك، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “فى البداية لم أكن أعلم الكثير عن ناجي العلي، إلا أنني سبق أن شاهدت له كاريكاتيرا فى إحدى الصحف، وقد قلت هذا للفنان نور الشريف، إلا أنه قام بمنحي العديد من اللوحات والمعلومات والكتب عن ناجي العلي وبدأت رحلتنا مع الفيلم من هنا”. 

ويضيف بشير الديك: “نور الشريف كان مؤمنا بالقضية الفلسطينية واللبنانية، وهو ما دفعه إلى تقديم هذا الفيلم، وقد أحضر لي جميع لوحات معرضه الأخير، ووضعته فى المكان الذى كنت أكتب العمل فيه، بل سافرت إلى أصدقائه فى الكويت وتونس، وجمعت مادة غنية عن هذا الرسام.

واستطرد بشير الديك قائلاً: “نور الشريف كان أكثر المتضررين من تلك الأزمة، فقد وصل الأمر إلى مطالبة الأشخاص بسحب الجنسية من فريق العمل، كما أن نور الشريف تم منعه من التمثيل بشكل غير رسمي  سواء فى مصر أو الخليج".

شوقي متي نور الشريف مصر القضية الفلسطينية الفنان نور الشريف

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