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برلمان

رئيس طاقة النواب: التغيرات المناخية على رأس أولويات اللجنة

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان

أكد حسام عوض الله، بعد  فوزه  برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد  ان ملف التغيرات المناخية والاستعداد لقمة المناخ COP27 على رأس أولويات خطة عمل اللجنة  وقضايا التغير المناخ وسبل مواجهة آثار التغيرات ، بالإضافة إلى خطة عمل اللجنة حول الاستثمارات والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال "عوض الله" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن اللجنة لديها مسؤولية كبيرة خلال دور الانعقاد الجديد خاصة مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، إضافة إلى تطبيق الاستراتيجية المصرية لتغيرات المناخية خلال التوجه إلى الطاقة الخضراء  مشيرا الى الدور التشريعي لمجلس النواب في تشجيع الاستثمارات والبحث والتنقيب حيث تقوم اللجنة بمناقشة قوانين السماح لوزير البترول بالبحث والتنقيب بالتعاون مع شركات عالمية كبرى .

وأضاف أن الانعقاد الجديد سيشهد تشريعات جديدة للتحول للطاقة الخضراء وتسهيل الاستثمارات في مجال الطاقة والتحول الى الطاقة المتجددة خاصة ان مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة بديلا للطاقة التقليدية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية  في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه المستمر ومتابعته مع  وزراء البترول والكهرباء، لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك في إطار إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تستهدف الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

وأكد عوض الله أن اللجنة ستعقد اجتماعاها خلال الأيام المقبلة لإعداد خطة عمل اللجنة خاصة  مع قرب انعقاد قمة المناخ وتحث اللجنة قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحال الى اللجنة من الحكومة.

مجلس النواب ملف التغيرات المناخية قمة المناخ COP27 الاستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة

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