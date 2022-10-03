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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يعود إلى القاهرة عقب المشاركة في عمومية الإيكاو

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

عاد إلى القاهرة اليوم، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بعد رئاسة وفد مصر الذى شارك في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) فى دورتها الحادية والأربعين بمونتريال فى كندا، وتوجت المشاركة بفوز مصر فى الانتخابات بعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" عن “الفئة الثانية” لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة الإيكاو.

 

وعقب عودته، أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، أن ما تحقق من نجاح بفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران يعزز مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى كما يعكس جهود جميع العاملين بقطاع الطيران ويؤكد ما تحظى به مصر من تقدير من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، مؤكداً حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الدول بما يكفل سلامة واستدامة الطيران المدني العالمى، لافتا إلى دور مصر الفعال في الكثير من القضايا الهامة المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة لقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي.

 

وقدم الفريق محمد عباس، الشكر لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الإيكاو والمجموعتين العربية ممثلة فى المنظمة العربية للطيران والإفريقية ممثلة فى المفوضية الإفريقية للطيران على دعمهم وتأييدهم لمصر للاحتفاظ بمقعدها فى عضوية مجلس منظمة الإيكاو.

 

وكان الفريق محمد عباس ألقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للإيكاو، استعرض خلالها رؤية مصر ودورها المحورى والفعال فى مجال أمن وسلامة الطيران والملاحة الجوية وما تحظى به مصر من علاقات قوية مع المنظمات الدولية والإقليمية، كما أجرى سلسلة مكثفة من اللقاءات التنسيقية والتشاورية خلال فعاليات الجمعية العامة شملت عدداً من الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والمجموعتين العربية والإفريقية وكذلك رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية تناولت تبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وكافة الدول الأعضاء بالمنظمة بما يسهم فى تطوير منظومة الطيران المدنى المصرى وتحقيق أعلى معايير الأمن والاستدامة لهذا القطاع الحيوى.

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