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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير جودة عن بداية الدراسة: ذكرياتي كلها كانت في الإذاعة المدرسية

سهير جودة
سهير جودة

تحدثت الإعلامية سهير جودة عن بداية العام الدراسي الجديد الذي انطلق منذ أيام، قائلة: إن الدراسة بدأت في فصل الخريف وكل الناس عندها نوستالجيا وذكريات جميلة مع الخريف لأنه فصل الشجن.

واستعادت سهير ذكرياتها مع الدراسة خلال برنامجها الذي يحمل اسم «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «الاذاعة في المدرسة كانت ذكرياتي كلها فيها، أنا شخصية مرتبطة جدا بالإذاعة والراديو، فكانت وقتها أغنية بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، وصوت الشيخ رفعت الساعة 7 على محطة القرآن الكريم، وكان في عمو حسن وطنط ثناء على الشرق الأوسط، وأغنية حلو واستيكة لما كنت بسمعها بعرف اني اتأخرت ولازم انجز علشان الحق معاد المدرسة، ولما اسمع همسة عتاب كده ابقى اتأخرت جدا، فكنت باعرف التوقيتات عن طريق برامج الراديو، وكان في حالة من البهجة والسعادة وقتها»، موجهة التحية للإذاعة المصرية.

وأضافت سهير جودة: «المدرسة كانت بالنسبالي حاجة جميلة، وكنت ببقى فرحانة جدا بدخول المدرسة، وكنت بحب القراءة عشان كده مكنش عندي مشكلة في المذاكرة، وكنت بعمل كل الأدوار في الاذاعة المدرسية في طابور الصباح، وكنت ببقى فرحانة لما اجيب موجز الانباء واقعد اكتب الشعر، وحكمة اليوم، المدرسة كانت بالنسبالي طقس احتفالي».

وأكدت سهير: «كان في حالة من الاحترام والرهبة والحب بينا وبين المدرسين زمان، وانا كنت دحيحة في المدرسة ولازم اقعد في اول صف دي مفيهاش فصال، وكانت مدرستي تخليني اقف على الفصل، يعني كان عندي نزعة السيطرة، وكنت دايما بحب اسأل في ادق التفاصيل والمعلومات».
 

سهير جودة الستات النهار المدرسة الفصل

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