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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب تنس الطاولة "رجال" يخسر أمام كوريا الجنوبية ببطولة العالم بالصين

صدى البلد

خسر المنتخب الوطني لتنس الطاولة "رجال" أمام نظيره الكورى الجنوبى 1-3 بالجولة الثالثة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة العالم للفرق المقامة حاليا بالصين خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 9 أكتوبر الجارى.

خسر محمد البيلي بنتائج 7-11 و8-11و11-9 و9-11، ويوسف عبدالعزيز بنتائج 5-11 و6–11 و9-11، وفاز شادي مجدي بنتائج 11-8 و12-10و11-9 ، وخسر محمد البيلي مرة أخرى بنتائج 8–11 و11-5 و4–11 و11-5 و6-11.

كان المنتخب الوطني لتنس الطاولة "رجال"، قد فاز فى الجولات السابقة على السعودية وكندا بنفس النتيجة 3-0.

ويواجه المنتخب الوطني غدا /الثلاثاء/ التشيك بالجولة الاخيرة.

كما خسر المنتخب الوطني لتنس الطاولة "سيدات" اليوم أمام الهند 1-3 بالجولة الثالثة والأخيرة بالدور التمهيدى بالمجموعة الخامسة بالبطولة.

وخسرت هنا جودة بنتائج 6-11 و4-11 و1-11، ودينا مشرف 11-8 و6-11و7–11 و11-2 و8–11، وفازت يسرا حلمي 5–11 و12-10 و9-11 و11-9 و11-4 ، وخسرت دينا مشرف مرة أخرى بنتائج 8–11و8–11 و11-9 و6-11.

وكان المنتخب الوطني لتنس الطاولة "سيدات" قد خسر في الجولات السابقة أمام التشيك 1-3 وأمام ألمانيا 0-3.

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