المستشار الألماني يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا والتزامها بتحقيق السلام الأوروبي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم "الاثنين"، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا والتزامها بتحقيق السلام الأوروبي.

وقال شولتس، في خطاب من مدينة إيرفورت خلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، "نقف متضامنين مع أوكرانيا وداعمين لها ولمواطنيها في كفاحهم من أجل الحرية والوحدة والعدالة".

وشدد شولتس على التزام ألمانيا بضمان تطبيق نظام السلام الأوروبي، الذي قال إنه "يتعرض للخطر بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا"، موضحًا أن هذا النظام يعني عدم مهاجمة الجيران أو إحداث إزاحة في الحدود باستخدام العنف، مناشدًا الرئيس الروسي بإنهاء القتال.

وأكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والوظائف الحديثة من شأنه ضمان الازدهار، معربًا عن ثقته في إمكانية تأمين احتياجات بلاده من الطاقة أيضًا في فصل الشتاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا أول ظهور علني للمستشار الألماني بعد خضوعه للعزل الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.