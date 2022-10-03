إلغاء الحبس الاحتياطي.. النواب يزف بشرى للأطباء بشأن القانون الجديد

حالة من التوافق تسود مناقشات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والحكومة، حول ضرورة سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية تتعلق بحفظ حق الطبيب ومتلقي الخدمة أو المريض، كما أنه يعد من المطالب الرئيسية التي ينادي بها العاملون بالقطاع الطبي، خاصة في ظل ما يتعرضون له من ممارسات تؤثر على عملهم.

ويشهد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة عرض تقرير لجنة الشئون الصحية، والتي تعكف على إعداده بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي انطلقت اليوم، بحضور ممثلين عن الحكومة ونقابة الأطباء، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإصدار القانون بشكل رسمي.

ومن أهم الإشكاليات التي يعالجها قانون المسئولية الطبية، هي مسألة الحبس الاحتياطي للأطباء، حيث يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالإهمال الطبي، إلا في حالات أخرى حددها مشروع القانون، وذلك بشروط معينة، تتم من خلال الشكاوى التي يتقدم بها المريض أو أحد أقرباءه بالدرجات التي نص عليها مشروع القانون.

إلغاء الحبس الاحتياطي

وجاءت المادة التي تمنع الحبس الاحتياطي للأطباء كالتالي: «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية».

بذلك يقتصر الحبس الاحتياطي للأطباء وفقًا لـ مشروع قانون المسؤولية الطبية على حالتين فقط، أولهما أن يكون بطلب للنائب العام العام، الذي يقرر ذلك وفقًا لما يراه، وثانيهما أن تكون الجريمة التي اتهم الطبيب بارتكابها يعاقب عليها القانون كجنابة.

الشكوى الطبية

ومع انتشار ظاهرة ضرب الاعتداء على الأطباء، فقد نظم مشروع القانون مسألة التقدم بالشكوى أيضًا، وأنشأ لذلك لجنة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي التي تنظر في الشكوى التي تقدم ضد الأطباء، وتفصل فيها.

وأعطى مشروع القانون الحق للمريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه، وذلك في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

ومن حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول.

موعد إصدار القانون

وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قد أكد أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.

فيما تحدث نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، عن مسألة حبس الأطباء، قائلًا: «إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء»، مؤكدًا أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.