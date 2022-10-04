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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 اختصاصات لمجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة .. تعرف عليها

المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة

نص قانون الطفل، علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

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اختصاصات مجلس ادارة الصندوق 

 

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتى:

١- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

٢- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.

٣- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.

٤- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.

٥- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.

الامومة الطفولة مجلس الوزراء قانون الطفل مشروعات خدمية مباريات

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