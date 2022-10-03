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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر موعد للتقديم على وظائف خالية بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حاجتها لتعيين 18 وظيفة قيادة بالديوان العام للوزارة.

ووفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 وهي من المجموعات النوعية للوظائف القيادية ، ويشترط في شغل الوظيفة المهارات الأساسية واجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وكذلك إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي والإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تمكنه من أداء مسئولية الوظيفة .

 

 

والأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية والاشرافية – بالدور الرابع بالوزارة تستقبل الطلبات حتى 10 أكتوبر القادم ومرفق به أصل + 7صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية –البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات)

وقضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

كما يشترط في الوظيفة الحصول على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مع تقارير كفاية بتقدير امتياز أخر ثلاث سنوات.

الأوراق المطلوبة:

تستقبل الأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية والاشرافية – بالدور الرابع بالوزارة، الطلبات حتى 10 أكتوبر القادم ومرفق به أصل + 7صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية –البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات).

والوظائف المطلوبة طبقا للاعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية هي كالتالي:

مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم 
مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات 
مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر 
مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات 
مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني 
مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني 
مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي 
مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب 
مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية 
مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية 
مدير عام الإدارة العامة للآمن 
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية 
رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية 
رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي 
رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

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