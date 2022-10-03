تكريم خاص للدكتور عادل فهيم ونجاح منقطع النظير لبطولة احمد علي دايموند كب 2022‪

أسدل الستار مساء أمس عن بطولة العالم أحمد علي دايموند كب لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والتي انطلقت في ٢٩ سبتمبر واستمرت لمدة ثلاثة أيام والتي نجحت نجاح ساحق في نسختها الرابعه على أرض مصر تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والإشراف المباشر من الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام واللياقه البدنيه وتنظيم ورعاية رسميه من المهندس أحمد علي وبحضور مميز لأكثر من 100‪0 لاعبا من الأبطال المصريين والعرب والأجانب من دول العالم العربي والدولي ..

وقد حرصت إدارة البطولة برئاسة المهندس أحمد علي على تكريم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وإهداؤه درع البطولة، لعطائه المتميز سواء علي المستوي المصري والعربي والافريقي والدولي وباعتباره شخصية العام الرياضية الناجحة وأنه قد ساهم بدرجة كبيرة في انتشار اللعبة في مصر و عربيا وبجانب إشرافه بنفسه على كافة البطولات التي أقيمت طوال الفترة الماضية واعتباره أسطورة القيادات العربية والعالمية في لعبة كمال الأجسام وتسلمها من المهندس أحمد علي بحضور كوكبة من أعضاء الاتحاد المصري ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة.



ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته البالغة بهذا التكريم الخاص الذي اعتبره الأقرب إلى قلبي من بلدي مصر وأهدى هذا التكريم إلى جميع أفراد منظومة الاتحاد المصري والعربي والدولي لكمال الاجسام والذين ساهموا معي في نجاح مهمتي الرياضية وأتوجه بالشكر الجزيل للمهندس احمد علي وكل مسئولي البطولة الدولية وأثمن دوره الكبير في الارتقاء باللعبة في مصر وتخريج أبطال دوليين في هذه البطوله يمثلون بلادهم في البطولات العالمية المقبلة.

تجدر الإشارة أن مصر استضافة بطولة احمد علي الموسم الرابعه لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإشراف المباشر من الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام واللياقه البدنيه والتي تتميز بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، وعلى الأجندة الرسميه للاتحاد بمشاركة تعدت ال ١٠٠٠ رياضي وهو رقم قياسي عالمي بالنسبه لباقي البطولات التي تقام حول العالم وقد بدأت الموسم الاول عام ٢٠١٦ والثانيه ٢٠١٨ والثالثه سنة ٢٠٢٠ والرابعة الحالية ٢٠٢٢ بمشاركة لاكتر من ٢٥ دولة عربية واجنبيه ابرزهم : الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين–ليبيا - سلطنة عُمان – الإمارات – اليمن – إسبانيا – مالطا – بولندا - نيجيريا - السودان - السعوديه ، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.



هذا وتقدم البطولة جوائز مالية تقدر بثلاثه ملايين جنيه مصري بالإضافة ل 12 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات ويشارك في تحكيمها 5 حكام من أوروبا، و4 حكام عرب، و4 حكام مصريين.