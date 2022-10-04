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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : فرصة سفر للخارج

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، أنك قد تستمتع بالأنشطة والنزهات الإبداعية مع عائلتك، مما يتيح لك فرصة الاقتراب من بعضكما البعض.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات شهر أكتوبر 2022 في الحب والرومانسية .. الحوت بيفكر في الأكس والميزان هيسافر شهر العسل

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

أولئك الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج سوف يسمعون بعض الأخبار الجيدة، يمكنك الاستمتاع بالأنشطة والنزهات الإبداعية مع عائلتك، مما يتيح لك فرصة الاقتراب من بعضكما البعض، قد تحصل على فرصة للسفر إلى الخارج من أجل مشروع جديد.

توقعات برج الثور مهنيا

قد يميل أفراد برج الثور المهتمون بالوظيفة إلى تغيير الوظيفة للنمو والعثور على آفاق أفضل، قد يقودهم تحركهم في اتجاه إيجابي وتقدمي.

توقعات برج الثور صحيا

قد يجعلك المشي في الصباح تشعر بتحسن، كونك نشيطًا يجعلك تشعر بالرضا.

توقعات برج الثور عاطفيا

من المرجح أن تكون الحياة العاطفية للمتزوجين أكثر إثارة ومتعة لأنهم يضعون جانبا خلافات الماضي.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

إن العوائد الثابتة من المخططات والأسهم قد تحافظ على استقرار مركزك.
 

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