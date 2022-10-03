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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس النواب اليمني: الحوثيون هدموا كل آمال السلام وخرقوا كل اتفاق سابق

صدى البلد

قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، إن الوقت مناسب لاقتناع الجميع بأن الحوثيين أداة طيعة لإيران ولا يملكون قرارا، وأنهم هدموا كل آمال السلام وخرقوا كل اتفاق سابق من استوكهولم بكل بنوده إلى اتفاقات الهدنة.

وأضاف رئيس مجلس النواب اليمني -في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على رفض الحوثيين لتمديد الهدنة الأممية والتي ستكون لها ثمار إيجابية بدءا بصرف الرواتب والإفراج عن كافة المعتقلين حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الاثنين- أن الحوثيين يسرقون الموارد الضخمة من جمارك وضرائب وزكاة و يستأثرون بتلك المئات من المليارات ويبددونها.

جدير بالذكر أن الهدنة في اليمن قد انتهت أمس الأحد بعد رفض ميليشيات الحوثي الحوثي تمديدها.
 

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