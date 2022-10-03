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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هلاند وميسي الأبرز.. تقرير يرصد ظاهرة تسمية اللاعبين في مصر بألقاب المشاهير

هالاند
هالاند

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان "هالاند أحدث المنضمين إلى الدوري المصري".

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وأوضح التقرير أنه عند متابعة الدوري المصري لن تتفاجأ عند سماع جملة "بيكهام يقطع الكرة من ميسي".


وأشار التقرير إلى أن ظاهرة تلقيب اللاعبين الشبان بأسماء نجوم كرة القدم زادت، آخرها كريم هالاند في غزل المحلة، والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن وتمت ترقيته للفريق الأول.

 

وتابع التقرير أن أول من انطلقت معه الظاهرة كان محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الأهلي السابق وطرابزن سبور الحالي، وذلك للشبه في الشكل بينهما، وظهر بعده كريم وليد "نيدفيد" في الأهلي أيضا، والآن يُعد سيد "نيمار" من أهم لاعبي الزمالك.

 

ميسي


ولفت التقرير إلى أنه ستجد في مصر أيضا 2 ليونيل ميسي، مصطفى سعد منتقل حديثا للأهلي، وأحمد عادل لاعب الاتحاد السكندري، مع 2 دونجا نبيل عماد لاعب الزمالك الجديد ومحمود عبدالعاطي دونجا لاعب بيراميدز.

هالاند الدوري المصري كرة القدم الدوري غزل المحلة

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