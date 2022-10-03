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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أكاديمية البحث العلمي: كل الوزارات بها مراكز متخصصة

الدكتور محمود صقر،
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن البحث العلمي في مصر لا يوجد في أكاديمية أو وزارة بعينها، لكنه يوجد في كل وزارات الدولة، حيث أن كل وزارة من وزارات الدولة بها مراكز بحثية متخصصه في مجال عملها.

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وأضاف "صقر"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الأكاديمية تعد المنسق بين كافة الجهات تلك، وهي الأكاديمية الوطنية التي تقف على نفس البعد من كل تلك المراكز وتستطيع تنسيق الجهود في هذا الإطار.

واستطرد: "في مارس أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاقه ورعايته لمشروع مرجعي لدراسة التركيب الجيني للمصريين، وهو مشروع قومي، وفاز بفكرة المشروع أحد الأطباء السويديين بجائزة نوبل مؤخرا، إلا أن المشروع تقدمت الأكاديمية بمقترحه لرئاسة الجمهورية، ويشارك في تنفيذه تحالف يتكون من 15 جهة، كما تشارك فيه كل الجامعات المصرية".

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