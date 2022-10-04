أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. الطيار الآلي ينقذ سائق تسلا 3 من التصادم مع دودج تشارجر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي العديد من إصدارات شركة مازدا السيدان والهاتشباك التي تناسب مختلف الفئات والاحتياجات ، حيث انه تم تصنيع مختلف طرازات مازدا في اليابان في مدينة هيروشيما ، وحصلت الشركة علي الترتيب الـ 15 في عام 2011 من ضمن اكثر الشركات المصنعة للسيارات .

يضم سوق السيارات المستعمل المصري الكثير من طرازات شركة نيسان اليابانية التي تناسب مختلف فئات المجتمع وتناسب احتياجاته ، وذلك لأن السيارة تتميز برخص ثمنها وسهولة صيانتها ومن تلك الإصدارات سيارة نيسان صني موديل 2010 .

ينتشر في سوق السيارات المستعمل المصري عدد غير محدود من إصدارات شركة جيب التي تناسب مختلف فئات المجتمع وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بسبب ارتفاعها الملحوظ عن الأرض ، حيث استخدمت سيارات جيب للمرة الأولي من قبل الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب تم إنتاجها للمدنيين .

تتواجد العديد من موديلات 2022 و 2023 داخل السوق المصري للسيارات، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، و التجهيزات الداخلية، إلى جانب التصميمات الهيكلية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة لدى المقبلين على خطوة شراء سيارة جديدة.

حققت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة لاطلاق باقة متنوعة من الاصدارات القوية.

يحظى السوق السعودي بعدد كبير من الطرازات القوية والمتنوعة، بينها فئة السيارات الفارهة، والتي تتمتع بالعديد من التجهيزات الفريدة، إلى جانب عنصر التصميم الخارجي الخاطف للانظار، بالإضافة للكثير من عناصر الراحة والتحكم.

أعلنت إحدي ملكات سيارة تسلا 3 بأن سياراتها قامت بإنقاذها من حادث محتم ، وان سيارة تسلا 3 قامت بالسيطرة علي نفسها أثناء السير علي سرعة 70كم/ ساعة وقامت بالسيطرة علي الوضع وتم إيقاف السيارة بشكل امن .

تعتبر السيارة كوبرا فورمينتور 2022 واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تشمل باقة من تجهيزات الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية.

تقدم شركة تويوتا العديد من الإصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والكروس اوفر، والهاتشباك، بالإضافة إلى فئة السيدان الشهيرة وأبرزها النسخة كامري موديل 2022.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف الإصدارات التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتناسب احتياجاته ، وتمتلك هذه السيارات الكثير من المميزات التي تجعلها خيار أول لدي المواطنين بسبب سعرها المتوسط وسهولة صيانتها .