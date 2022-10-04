أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 4-10-2022

سجل أدنى سعر لـ الدولار في بنك واحد ضمن أحد أهم بنوك القطاع الخاص، وهو بنك البركة، ليصل لـ 19.49 جنيها للشراء و 19.59 جنيها للبيع.

وشهد سعر الدولار في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ ثباتا بدون أي تغيير على مستوي 38 بنكا عاملا بمصر في أول تعامل له اليوم.

سعر البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.66 جنيه للبيع.

زيادة 10 قروش

وبحسب تقارير بنكية فقد زاد سعر الدولار أمام الجنيه مساء أمس بمقدار 10 قروش علي أساس أسبوعي في البنوك المصرية .



وسجل سعر الدولار ضمن ثاني أقل سعر نحو 19.57 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

متوسط السعر

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر العربي الافريقي الدولي.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.60 جنيه لشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.678 جنيه للبيع في بنوك |" قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد"

أعلى سعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع كأعلى سعر في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك

وجاء ثاني أعلي سعر لـ الدولار في بنكي المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية مسجلا 19.62 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع