عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 4-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أدنى سعر لـ الدولار في بنك واحد ضمن أحد أهم بنوك القطاع الخاص، وهو بنك البركة، ليصل لـ 19.49 جنيها للشراء و 19.59 جنيها للبيع.

وشهد  سعر الدولار في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ ثباتا بدون أي تغيير على مستوي 38 بنكا عاملا بمصر في أول تعامل له اليوم.

سعر الدولار يرتفع 10 قروش في نهاية تعاملات اليوم

سعر البنك المركزي 

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري، ليسجل  نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.66 جنيه للبيع.

زيادة 10 قروش 

وبحسب تقارير بنكية فقد زاد سعر الدولار أمام الجنيه مساء أمس بمقدار 10 قروش علي أساس أسبوعي  في البنوك المصرية .
 

وسجل سعر الدولار ضمن ثاني أقل سعر نحو 19.57 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

متوسط السعر 

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي،  الأهلي المصري، مصر العربي الافريقي الدولي.

 

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.60 جنيه  لشراء و 19.67 جنيه للبيع في بنوك  كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.678 جنيه للبيع في بنوك |" قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد"

أعلى سعر 

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع كأعلى سعر في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك

وجاء ثاني أعلي سعر لـ الدولار في بنكي المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية مسجلا 19.62 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Estate الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية يحذر الشمال من رد حاسم.. واليابان تدعو مواطنيها للاختباء

أمطار ورياح.. انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء 4-10-2022

منتصف الليل.. سماء القاهرة على موعد مع اقتران القمر بلؤلؤة المجموعة الشمسية

سيناتور: أمريكا في حالة حرب وبايدن لا يريد الاعتراف

وفاة القاضي الأمريكي المخضرم لورانس سيلبرمان صاحب أشهر حكمين بتاريخ الولايات المتحدة

جلسة وكيل صلاح محسن مع مسؤول في الزمالك تثير ذعر الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

ثعبان يقتحم مباراة بالهند ويروع اللاعبين.. فيديو

بعد حفل زفافها.. شاهد إطلالات ابنة أحمد صيام

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ