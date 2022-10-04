أخبار الفن: مقتل مغني شهير بطريقة بشعة .. وأمينة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أمينة ومغني تركي أونور شينير و طارق لطفي:
تعبانة جسديا ونفسيا.. المطربة أمينة تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
كشفت المطربة أمينة، عن سبب غيابها عن حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام ، والذي أقيم أول أمس في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ضجة في الوسط الفني.. إنهاء حياة مغني تركي شهير بطريقة بشعة في ملهى ليلي
تصدر اسم المغني التركي أونور شينير عناوين الصحف التركية والعالمية ؛ وذلك بعدما لقى ذبحه في أحد الأماكن الترفيهية بحي تشانكايا تشايولو على يد بعض المعجبين؛ وذلك بعدما حدث شجار بينهما بسبب طلبهم منه أغنية واتضح انه لا يعرفها.
مذكرات زوج.. تفاصيل مسلسل طارق لطفي في رمضان 2023
تعاقد النجم طارق لطفي على مسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، حيث سيحمل اسم المسلسل "مذكرات زوج".
ابني توفي وشوفته في الجنة..تصريحات صادمة من محمد الصاوي مع عمرو الليثي
كشف الفنان محمد الصاوي، أبرز أسراره الشخصية وتفاصيل وكواليس لأول مرة عن أعماله الفنية خلال حلوله ضيفا على حلقة جديدة من حلقات برنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثي، على شاشة قناة "الحياة".
بعد تصريحه..رد ناري من مظهر شاهين لـ محمد نجاتي
رد الشيخ مظهر شاهين على تصريح الفنان محمد نجاتي، الذى أثار جدًلا كبير، في فترة سابقة حيث قال ان " مهمة الفنان أهم من شيخ المسجد و دكتور الجامعة".
فقد 30 كيلو من وزنه..فنان سوري شهير يثير الجدل برسالة مؤثرة لجمهوره
أثار الفنان أيمن زيدان جدلا واسعا خلال الساعات الماضية ـ بعد ظهوره حيث فقد كثيرا من وزنه ، وصل الي 30 كيلو.