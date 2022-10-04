أخبار الفن: مقتل مغني شهير بطريقة بشعة .. وأمينة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أمينة ومغني تركي أونور شينير و طارق لطفي:

كشفت المطربة أمينة، عن سبب غيابها عن حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام ، والذي أقيم أول أمس في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

تصدر اسم المغني التركي أونور شينير عناوين الصحف التركية والعالمية ؛ وذلك بعدما لقى ذبحه في أحد الأماكن الترفيهية بحي تشانكايا تشايولو على يد بعض المعجبين؛ وذلك بعدما حدث شجار بينهما بسبب طلبهم منه أغنية واتضح انه لا يعرفها.

تعاقد النجم طارق لطفي على مسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، حيث سيحمل اسم المسلسل "مذكرات زوج".

كشف الفنان محمد الصاوي، أبرز أسراره الشخصية وتفاصيل وكواليس لأول مرة عن أعماله الفنية خلال حلوله ضيفا على حلقة جديدة من حلقات برنامج "واحد من الناس"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثي، على شاشة قناة "الحياة".

رد الشيخ مظهر شاهين على تصريح الفنان محمد نجاتي، الذى أثار جدًلا كبير، في فترة سابقة حيث قال ان " مهمة الفنان أهم من شيخ المسجد و دكتور الجامعة".

أثار الفنان أيمن زيدان جدلا واسعا خلال الساعات الماضية ـ بعد ظهوره حيث فقد كثيرا من وزنه ، وصل الي 30 كيلو.