لمنافسة عرض مصر والسعودية.. أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة المونديال

يستعد الاتحادان البرتغالي والإسباني لكرة القدم، من أجل الإعلان عن انضمام أوكرانيا للملف المشترك الخاص ببلديهما لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وكانت إسبانيا والبرتغال قد تقدمتا بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، حيث تم الإعلان عنه بالتزامن مع بطولة “ يورو 2020” العام الماضي.

وذكرت صحيفة “ تايمز” البريطانية، أن أوكرانيا ستستضيف إحدى مجموعات بطولة كأس العالم 2030 بموجب هذا العرض، وأن هذا الاقتراح يُسخر فكرة أن كرة القدم تُعيد الأمل والسلام، خاصة بعد الأزمة بين الأوكران والروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة أوكرانيا في هذا الملف، يُنظر إليها على أنها ستجلب عددًا كبيرًا من أصوات الاتحادات في الفيفا من أجل الفوز بتنظيم المونديال خاصة بعد أزمتهم مع روسيا، وطريقة لمواجهة تحركات المملكة العربية السعودية لتقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لعام 2030.

وتابعت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“ يويفا” مقتنع بأن أوروبا يجب أن تستضيف بطولة 2030 بعد إقامة النسخة الحالية في آسيا، والنسخة المقبلة في قارة أمريكا الشمالية.

وأضافت الصحيفة أن عرض مصر والسعودية واليونان سيكون عرضًا كبيرًا، وسيجذب الدعم من اتحادات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة لضمان السعودية تكاليف البناء لشركائها في الملف.

وكانت صحيفة “ تايمز” قد أكدت في وقت سابق بأن مصر والسعودية واليونان يُجهزون ملفًا لاستضافة بطولة كأس العالم “ قطر 2022”.