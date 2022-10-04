الإسماعيلي يعلن موعد انعقاد جمعيته العمومية

دعا النادي الإسماعيلي الرياضي أعضاءه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري طبقاً للمادة رقم 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الإسماعيلي بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.



ووجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الدعوة للأعضاء العاملين والمسددين للإشتراك السنوي لأخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية للنادي وذلك يوم السبت الموافق 15 أكتوبر بمقر النادي الرئيسي للنظر فى جدول الأعمال.



يبدأ التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءًا علي النحو الوارد بلائحة النظام الاساسي للنادي ، على أن تبدأ مناقشة جدول الاعمال في تمام الساعة الخامسة مساء.