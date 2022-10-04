والدة ميار شريف عن فوز ابنتها بـ بطولة بارما: عندها عزيمة وإصرار

كشفت أمال ثابت والدة البطلة المصرية ميار شريف، تفاصيل فوز ابنتها ببطولة بارما المفتوحة للتنس.

وقالت أمال ثابت في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن ميار شريف لديها عزيمة وإصرار لتحقيق الفوز والبطولات العالمية ".

وتابعت أمال ثابت:" ابنتي ميار حبت تستمر في رياضة التنس كـ مهنة لها وترغب أن تكون بطلة وتحترف في الخارج ".

تتويج ميار شريف ببطولة بارما

توجت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة .

وتغلبت ميار شريف المصنفة رقم 74 عالميا على المصنفة السابعة عالميا اليونانية ماريا سكاري في النهائي بمجموعتين بنتيجة (7-5 و6-3) في إنجاز جديد للبطلة المصرية غير مسبوق.