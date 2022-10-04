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أخبار البلد

سامح شكرى لـ«الأهرام»: مصر لن تتردد في حماية مصالحها المائية.. وندعو لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية - رئيس تحرير «الأهرام»

جدد وزير الخارجية سامح شكري، دعوة مصر لأهمية العمل على اصلاح منظومة الامم المتحدة، وعودة المجتمع الدولي الى الاعتماد على قواعد الشرعية الدولية، المتمثلة فى ميثاق الامم المتحدة، والتعامل وفق هذه القواعد بدون انتقائية او ازدواجية فى المعايير.


ودعا شكري فى حوار مع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام"، الى إطلاق عملية سياسية شاملة، لحل الأزمة الروسية الاوكرانية، من شأنها أن تؤدى إلى مراعاة مصالح الطرفين، والعمل على تجاوز تصعيد العمل العسكرى، مشيرا الى أن الوضع الراهن أصبح شديد الخطورة، في ضوء حدة التصعيد من الجانبين، والتداعيات المترتبة عليه.


وأعرب شكري، عن أمله فى أن تنتهي قمة المناخ المرتقبة، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، الى اجراءات عملية على الارض، تساهم فى حل ازمة المناخ، مشيرا الى العديد من الاتصالات التى استبقت بها مصر القمة المرتقبة، لتحفيز الدول على رفع سقف طموحها، لتحقيق مزيد من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالتكيف مع المتغيرات المناخية الجديدة، أو العمل على التعامل مع فجوة التمويل، خصوصا من قبل الدول المتقدمة، وقال شكري إن الدول النامية لن تستطيع أن تكون مساهمة وحدها، فى مواجهة قضية تغير المناخ، دون أن يتوافر لها التمويل الذى يؤدى إلى تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والعمل أيضا على التكيف مع الآثار المترتبة على ظاهرة التغير في المناخ، وشدد شكرى على أن هذه «القمة» تسعى حثيثا للوصول إلى إجراءات عملية تسهم فى حل أزمة المناخ العالمية، سواء فيما يتعلق بالتكيف مع المتغيرات المناخية، أو توفير التمويل الميسر للدول النامية، خصوصا من قبل الدول المتقدمة لمواجهة الأزمة.


وفيما يخص آخر تطورات التحرك المصرى فى ملف سد النهضة، أكد شكرى أن مصر تجرى متابعة دقيقة لكل تصرف أحادى تقوم به إثيوبيا، وأنها لن تتردد فى أن تقوم بأى إجراء من شأنه أن يحمى المصالح المائية المصرية.


وحول القضية الفلسطينية، أوضح شكرى أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، ومصر تقف دائما إلى جوار أشقائها فى فلسطين، وتبذل فى سبيل ذلك العديد من التضحيات من أجل قضية عادلة، وهى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.


وعن أهم القضايا التى ستطرحها مصر خلال القمة العربية، فى نوفمبر المقبل بالجزائر، أشار شكرى إلى أنها تتمحور حول العديد من القضايا التى تعزز من الاستقرار والتضامن بين الدول العربية، وتمنع نفاذ دول خارج النطاق العربى، لتوسيع رقعة نفوذها وسيطرتها على المسار، سواء السياسى أو الاقتصادى للدول العربية.

وزير الخارجية سامح شكري منظومة الامم المتحدة الأزمة الروسية الأوكرانية قمة المناخ

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