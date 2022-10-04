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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راعي كنيسة بدمياط يوزع حلوى المولد على المواطنين بالشارع

الانبا بندلمون
الانبا بندلمون

في لافتة إنسانية تعود عليها الشارع الدمياطى من الأنبا بندلمون راعي الكنيسة الأرثوزكس بدمياط، المشاركة مع المسلمين بالاحتفال بكافة المناسبات الدينية وكذلك المشاركة في الطقوس المعتادة ،قام الأنبا بندلمون بتوزيع حلوى المولد النبوى على المواطنين بشوارع دمياط واعتاد على هذا كل عام لمشاركة المسلمين احتفالتهم ومناسباتهم الاجتماعية.
 

ومن جانبه صرح  الأنبا بندلمون ، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هي مناسبة عظيمة وجليلة على أبناء الشعب المصري كافة، لافتا إلى إصراره كل عام على تقديم حلوى المولد للمسلمين كنوع من إدخال البهجة ومشاركه المسلمين احتفالاتهم الدينية.

وأوضح أنه لا يترك أي مناسبة للمسلمين إلا ويقدم التهنئة أيضا لجيرانه وأبناء منطقته بدمياط والحمايه بشكل عام كنوع من رد المعروف والمحبة بينهم.

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